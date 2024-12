C’è un gran parlare del trono di Michele Longobardi in questi giorni. La puntata di Uomini e Donne con la cacciata, come riportano le anticipazioni, non è ancora andata in onda ma ormai tutti sanno che non ha concluso bene il suo percorso. Le aspettative sono dunque tutte su Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino ma anche qui non mancano i colpi di scena tra baci, uscite con inseguimenti e addii.

L’ultima sorpresa arriva dal trono di Francesca, cui è stato dedicato il finale dell’ultima puntata andata in onda. Maria De Filippi ha mandato in onda una clip in cui la tronista viene informata da un autore circa il suo corteggiatore Francesco: è praticamente sparito nel nulla. “Doveva venire alle 11 qua agli studi, ma non si è presentato. La produzione lo contatta dice tutto ok, ma poi non risponde più al telefono”.

UeD, il corteggiatrice di Francesca sparito: “Ho una malattia”

Francesca ha quindi provato a contattarlo personalmente dal telefono. Prima le chiamate, poi i messaggi ma niente. Alla fine, preoccupata, ha deciso di mandargli un vocale in cui lo ha informato di farsi vivo al più presto. Alla fine e sono riusciti a contattare Francesco, che si è presentato in studio ed è stato invitato a dare spiegazioni.

“Tu sparisci per giorni, poi lei è brava a riuscire a trovare tuo fratello e solo dopo che parla con lui tu ricompari dal nulla. A lei una spiegazione va data”, gli ha detto la conduttrice. Qui una triste sorpresa, con Francesco che ha rivelato di avere una patologia non semplice da affrontare: “Quando si vive con una patologia non è sempre festa e non ci sono sempre dei momenti belli, ma purtroppo anch’io subisco in alcuni periodi della mia vita. Il mio comportamento comunque non è corretto”.

Francesca Sorrentino non ha nascosto di essersi tanto preoccupata, poi ha aggiunto: “Io sono rimasta scioccata dal tuo comportamento. Sono rimasta in camerino e tu non rispondevi, ti ho fatto 50 telefonate. Noi tutto il pomeriggio ci siamo chiesti che fine avessi fatto, sembravamo di essere a Chi l’ha visto?. La malattia è insindacabile, ma una spiegazione dovevi darla”. Alla fine i due si sono confrontati e Francesca ha deciso di dare una seconda possibilità a Francesco.