Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne. A pochi giorni dalla clamorosa anticipazione ecco che arriva una nuova bomba targata Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di gossip racconta di un Gianni Sperti furiosi e di un ulteriore motivo che ha portato alla cacciata del tronista. Ieri, intanto, c’è stata una sfuriata clamorosa di Martina nei confronti di Gianmarco. Al corteggiatore che l’aveva attaccata in maniera netta aveva detto.

“L’ho già avuta una persona così. Non mi sento in colpa anche se voglio divertirmi con la persona che ho davanti. E fare le cavolate assieme. Mi hai fatto nera perché ti ho detto che con te mi manca un passo? Non ti permetto di dirmi che sono frivola perché non sei il ragazzo mio”.





Uomini e Donne, nuove rivelazioni su Michele Longobardi

Gianmarco aveva provato a metterci una pezza: “mi piaci talmente tanto che quando finiamo le esterne le gambe mi tremano”. Basterà? Intanto, come tutti ormai sanno, nella registrazione del 18 dicembre Michele Longobardi è stato cacciato dallo studio.

Lorenzo Pugnaloni ha spiegato che anche Gianni Sperti ha criticato duramente il tronista: “Non sei il peggior tronista, ma la persona peggiore che sia passata di qui perché hai mancato di rispetto a chi lavora notte e giorno per il programma e alle corteggiatrici”. E ancora: “In studio Michele guardava sempre verso Amal, lasciando intendere che volesse uscire con lei”.

Lorenzo Pugnaloni ha rivelato anche che il nome con cui il tronista contattava le sue corteggiatrici su Instagram corrisponde a Gino Ecchia. Il diretto interessato pare che non solo interagisse con le sue corteggiatrici, ma metteva anche dei like di apprezzamento alle stories che riguardavano Amal.