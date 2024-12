Nel corso della puntata del Grande Fratello si è parlato si è parlato insistentemente del rapporto tra Shaila e Lorenzo. E a rompere il silenzio su di loro ci ha pensato una delle nuove arrivate nella casa, ovvero Eva Grimaldi, che ha fatto scoppiare una polemica anche in studio. Tensione alle stelle alla luce della sua pesante considerazione sulla Gatta e su Spolverato.

Durante la diretta del Grande Fratello, Shaila e Lorenzo hanno ascoltato le dure parole di Eva Grimaldi. Ma lui ha esclamato: “Io sicuramente non devo dare spiegazioni a Eva che è entrata solo da una settimana. Nel rapporto con Shaila ci ho sempre creduto, il fatto che l’amore sia stato così travolgente è perché io e lei abbiamo due caratteri esplosivi. Shaila non è troppo, lei è fantastica e non è un trofeo”.

Leggi anche: “Nascosti nei calzini”. Choc al Grande Fratello: dal confronto tra Luca e Jessica una verità sconcertante





Grande Fratello, Eva Grimaldi dura su Shaila e Lorenzo: è bufera

Sempre in piena diretta al Grande Fratello Lorenzo ha continuato a parlare così di Shaila, rispondendo ad Eva Grimaldi: “Ho vissuto questa emozione, ma penso che per me sia troppo grande. Ci sono degli atteggiamenti che io ho riscontrato in lei, che mi fanno tornare a cose mie, vecchie, che devo ancora risolvere. Non mi sento pronto ora, magari in un futuro sì, ma non so quando”. E l’ex velina di Striscia la Notizia ha aggiunto: “Penso che Lorenzo sia più concentrato sul suo percorso e sulla sua carriera e non pensa ad altro”.

Signorini ha fatto vedere delle clip di Eva, la quale ha demolito i due coinquilini: “Io ho vissuto un amore finto e so riconoscerlo. Io sono convinta che lui abbia interpretato un copione e che, poi, alla fine del film, si sia innamorato veramente di Shaila”. Queste sue affermazioni hanno pure scatenato una lite con l’opinionista Beatrice Luzzi, con quest’ultima che ha detto: “Chi sta lì da tre mesi avrebbe bisogno di giudizi più delicati, meno definitivi. E meno intromissioni continue da parte dell’esterno”.

Beatrice “le persone che sono lì dentro da tre mesi, provando emozioni intense forse avrebbero bisogno di giudizi un pochino più delicati, più ponderati, meno definitivi.. intromissioni continue da parte dell'esterno” #gfrouge #grandefratello pic.twitter.com/aLkGMEHXsG — Lilian🪩🎀🎄❄️ (@lia4moonriver) December 23, 2024

Eva ha bacchettato la Luzzi: “Eri più simpatica quando eri una concorrente”. Tensione alle stelle e poi alla fine Lorenzo ha pure avuto un confronto con la mamma di Shaila, che gli ha detto: “Non mi piace come ti comporti con mia figlia. Non è bello vedere certe cose, e te lo dico da mamma, sei molto aggressivo alcune volte, tipo quando non vuoi che Shaila non si diverta con gli altri. È sbagliato”.