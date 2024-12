Era scritto che durante la nuova puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini avrebbe messo faccia a faccia Jessica Morlacchi e Luca Calvani. I due, dopo settimane di amicizia e complicità, si sono allontanati bruscamente. E per giorni il pubblico ha visto solo musi lunghi, sfoghi reciproci con gli altri, frecciatine e accuse forti ma lunedì 23 dicembre è arrivato il tanto atteso confronto.

Confronto in cui è uscita fuori anche una strana rivelazione della cantante sull’attore toscano. “Non sono io che volevo fingere di avere una storia con lui. Semmai è lui che mi ha detto ‘ama, esagera, il mio ragazzo è tranquillo’. Mi ha detto di aver ricevuto un messaggio in codice che gli è stato riportato da un assistente. Io mi sono confidata anche con MariaVittoria“, le parole di lei, come riporta il sito Biccy.

GF choc: “Luca riceve dei messaggi da fuori nei calzini”

“Sì ho ricevuto dei segnali, delle cose che pensavo… Mi sono state dette delle cose che ho captato da un assistente – si è giustificato Luca confondendo ancora di più i telespettatori – Mi ricordo di aver ricevuto un messaggio da un assistente da parte del mio fidanzato. Io su questa cosa mi sono confidato poi con Jessica. Era un messaggio che mi ha fatto preoccupare. Io e lei ci eravamo confrontati su questa cosa”.

Quindi il testo di questo famoso messaggio: “Mi è stato detto ‘la faina è scappata dal pollaio’. Che è una frase che ci diciamo con il mio compagno. Chi mi ha riportato queste frasi? Uno del Grande Fratello”. Choc inevitabile, tra il pubblico anche per il conduttore su questi messaggi in codice che qualcuno del reality avrebbe riportato a Luca Calvani.

🔴 "Luca ha ricevuto un messaggio nei calzini da Alessandro": Mariavittoria combina ancora guai e inguaia Calvani#GrandeFratello pic.twitter.com/q3tIAhIeda — GF NEWS (@GF_news_) December 23, 2024

Questo scoop è arrivato dal salone, dove Luca e Jessica erano soli. Ma durante questo confronto gli altri concorrenti erano in camera da letto e sentivano tutto. “Ma è vero che lui ha trovato i bigliettini nei calzini?“, ha chiesto Shaila Gatta. E Mariavittoria Minghetti: “Sì amore, sì. I messaggi di Alessandro erano nei calzini. Cosa c’era scritto? Gli ha detto ‘esagera, sogna, fatti la storia con Jessica‘“.