Anche Antonella Clerici ha voluto omaggiare Jannik Sinner per la vittoria all’Australian Open. Per il secondo anno consecutivo il tennista altoatesino si è confermato campione all’AO, successo netto contro il numero due al mondo, Sascha Zverev, per 3 set a 0. Nonostante qualche problemino fisico e la pressione dovuta all’imminente processo per presunto doping Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte.

A colpire, ancora una volta, non è stata soltanto la prestazione dal punto di vista fisico-atletico. Infatti la stessa Antonella Clerici ha voluto mettere in risalto un gesto che l’azzurro ha compiuto subito dopo la vittoria: “Il mese di gennaio sta finendo ma questo fine settimana è stato caratterizzato dalla vittoria di Sinner, questo grandissimo ragazzo, questo tennista, ma non solo perché ha vinto il suo secondo Australian Open e a 23 anni è già una leggenda, ma per come secondo me ha consolato l’avversario”.

Antonella Clerici esalta i genitori e l’educazione di Sinner

All’inizio della puntata di “È sempre mezzogiorno” Antonella Clerici ha sottolineato il gesto di Sinner nei confronti dell’avversario Zverev: “Questo è veramente un esempio per tutti i giovani che si approcciano allo sport o anche a qualsiasi lavoro. Sinner prima della premiazione ha fatto questo gesto nei confronti del suo avversario, Zverev, che era un po’ in crisi, era dispiaciuto e quindi ha fatto questo gesto e gli ha detto ‘oggi ho vinto io e domani toccherà a te ma comunque in fondo stiamo solo giocando’ e ha fatto una cosa veramente bellissima”.

Quindi la conduttrice ha voluto mandare un chiaro messaggio: “È speciale anche per il metodo, per l’educazione familiare importante che ha avuto e questo ci insegna anche quando noi spingiamo i nostri ragazzi no, quante volte io nel calcio vedevo delle cose vergognose di questi genitori che dicono ‘ammazza quello’. Bene questo è il modo migliore perché i vostri figli non diventino mai dei veri campioni e saranno sempre dei mediocri. Quindi Sinner serve anche a noi genitori”.

Parole davvero molto belle quelle pronunciate da Antonella Clerici che ha voluto prendere spunto dal comportamento, ancora una volta molto umano, empatico, compassionevole, di Sinner, per coinvolgere i genitori. Spesso, infatti, è proprio da loro che arrivano gli esempi più sbagliati che condizionano anche i gesti e le azioni dei figli. Pensiamoci su…

