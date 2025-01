Antonella Clerici protagonista assoluta durante la puntata di oggi di È sempre mezzogiorno. Non è la prima volta cha la conduttrice finisce in un pasticcio del genere ma, ancora una volta, ne è uscita alla grande strappando l’applauso del pubblico rimasto all’inizio incredulo. Tutto è successo quando, all’incirca a metà puntata, è andato in onda il gioco da casa. Già il primo indizio aveva suscitato l’ilarità del pubblico.

“C’è chi…lo ficca dappertutto”, inizia Antonella. E il secondo non è stato da meno: “È sulla bocca di tutti…”. E ancora il terzo: “Si soffia, ma non è una candelina”. Per fortuna gli ultimi due indizi hanno placato gli animi: “Quello dei cani è sempre umido” e “Se lo tappi, non senti gli odori“.





Antonella Clerici, gaffe a È sempre mezzogiorno

A questo punto è chiaro che la soluzione era “Il naso”, ma quanta fatica. “Antonellina Antonellina, pure stavolta ci sei cascata che figura di m***. ahhahahah ”, scrive un fan su X. E ancora: “Ma secondo me questa cose le studiano apposta, non è possibile che ogni tanto escano fuori questa cose assurde”. Di sicuro al pubblico piace, basta guardare i dati auditel.

Lo scorso venerdì È Sempre Mezzogiorno era arrivato a 1.822.000 spettatori (17.6%). Su Canale5 Forum totalizzava 1.502.000 spettatori con il 19.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (302.000 – 5.5%), I Fatti Vostri radunava 527.000 spettatori (8.2%) nella prima parte e 930.000 spettatori (9.2%) nella seconda parte.

Su Italia1 C.S.I. Miami registra a 318.000 spettatori (4.5%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello arrivava a 569.000 spettatori (4.7%), mentre Sport Mediaset coinvolge 628.000 spettatori (4.7%) e 545.000 spettatori (4.2%) nella parte Extra di pochi minuti. Altro da aggiungere?