Momenti di grande emozione durante la puntata di oggi di ‘È sempre mezzogiorno’, il programma sui Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La conduttrice, visibilmente commossa, si è quasi fatta scappare qualche lacrima, quando le è stata mostrata una foto i suoi occhi sono diventanti improvvisamente lucidi. È successo quando, nell’aprire il calendario dell’avvento, gli autori hanno fatto trovare una foto che ritrae Antonella Clerici con Oliver.

Scomparso 7 anni fa, il suo ricordo è ancora vivissimo nel cuore della conduttrice ha raccontato l’amore ed il profondo legame che li legava e che vive sempre dentro di lei. Di lui, del resto, aveva parlato tanto tempo fa, non vergognandosi di piangere davanti alle telecamere. Sui social, poi, aveva scritto un messaggio dolcissimo.





Antonella Clerici, lacrime in diretta ricordando il cane Oliver

Sette anni fa, quando il suo amato cane Oliver era morto, aveva scritto: “Ciao Oliver grazie di tutto. Sei stato uno straordinario compagno di vita, con te ho condiviso tutto: hai avuto una vita meravigliosa e x me sei stato il mio primo figlio. Oggi ti ho accompagnato nel paradiso dei cani dove potrai correre e nuotare come amavi fare tu”.

“Ti porterò sempre nel mio cuore non ti dimenticherò mai. Ti voglio ricordare cosi mentre guardi il mare che amavi tanto e ti lascio andare come estremo atto di amore per te”. E ancora aveva scritto: “Chi ama i cani e gli animali in generale lo sa. Per me è stata molto dura doverlo lasciare andare, però ho dovuto farlo perché è un atto d’amore”. Oliver “era anziano, ha fatto una bellissima vita, quindi dovrei essere contenta, però mi manca tanto”.

Poi aveva concluso: “So che ci sono lutti più gravi e che magari sono eccessiva, mi dispiace tanto e scusate se in questi giorni sarò un po’ così, piano piano passerà” Ne ha altri di cani nella casa nel bosco, ben tre, Argo, Simba, Pepper, ma nessuno sarà mai come lui, nessuno potrà mai prendere il suo posto.