Al Grande Fratello di nuovo Enzo Paolo Turchi. Ricordiamo che il coreografo e ballerino è stato protagonista nella casa fino a quando ha deciso di ritirarsi. Ma anche se non più in gioco, il marito di Carmen Russ fa spesso ritorno nella casa per impartire lezioni di danza ai coinquilini e preparare per loro nuove coreografie e in questo preciso momento è impegnato a organizzare lo spettacolo natalizio che i concorrenti metteranno in scena probabilmente in occasione della puntata di lunedì.

Ovviamente nel corso della sua permanenza al Grande Fratello Enzo Paolo Turchi ha stretto bei rapporti d’amicizia e in particolare si è legato a Luca Calvani. E infatti quando il coreografo ha preso la decisione drastica e definitiva di uscire dal reality di Canale 5 l’attore toscano non l’ha presa bene. C’è rimasto male e per giorni ha sentito la sua mancanza.

Leggi anche: “Lo ha confessato”. Coming out al Grande fratello, la rivelazione inaspettata sotto le lenzuola





GF, Enzo Paolo Turchi parla in codice con Luca Calvani

Luca Calvani ha o aveva anche un’altra amica nella casa, Jessica Morlacchi, ma negli ultimi tempi con lei si è rotto qualcosa. La sua vicinanza alla cantante, che ha precisato essere una semplice amicizia ma che ha portato lei ben oltre con l’immaginazione, ha creato tanto caos. E proprio dopo l’ultima diretta si sono allontanati.

Jessica non ha apprezzato che l’amico le abbia spesso voltato le spalle in favore di Helena Prestes e ha anche fatto intendere di sapere cose che però non può rivelare davanti alle telecamere. Anche Luca si è lasciato sfuggire dei segreti: nel dettaglio una proposta choc che la coinquilina gli avrebbe avanzato. Ma tornando a Enzo Paolo Turchi, durante la sua ultima visita in casa avrebbe tentato di allertare l’amico su come sta reagendo il pubblico a queste nuove dinamiche.

Non si potrebbe fare e infatti c’è chi scrive “pagliacci” a commento del video. Video in cui Enzo Paolo, fingendo di mostrargli qualcosa di inerente alla coreografia, avrebbe fatto capire a Luca cosa convince e cosa no del suo comportamento. E lui: “E va bene. Io posso stare anche a guardare, ho fatto il protagonista la volta scorsa… So tutto, ho capito tutto, ho capito tardi ma ho capito tutto”.