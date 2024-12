Un vero e proprio coming out che è avvenuto in modo intimo, sotto le coperte, nella tranquillità della notte al Grande Fratello. Questo momento di apertura ha suscitato molta attenzione e ha portato alla luce una parte della sua vita che, fino ad allora, era rimasta nascosta. “La prima volta con una ragazza? La primissima avevo 17 anni, non è durata tanto, ho seguito la vita e certe cose che mi sono successe”, ha detto la concorrente.

“Poi è successa la cosa di mia mamma e mia sorella. Mia sorella è rimasta incita del fidanzato, ma lui la tradiva e lei l’ha lasciato. Se adesso lei sta con una donna? Ora no, prima sì. Quando ha avuto la prima fidanzata, mia mamma l’ha mandata via di casa. Poi quando lei è uscita di casa si è messa insieme a un’altra ragazza e sono state insieme per un lungo periodo, circa due anni, tutto questo avendo un bambino. Quando ho avuto io la mia ultima storia con una donna? Quattro anni fa”, ha rivelato.

Grande Fratello, coming out di Helena

Ieri sera, durante una conversazione con Zeudi, Helena Prestes ha fatto una rivelazione molto personale spiegando di avere avuto di aver avuto delle esperienze sentimentali con donne e raccontando che il suo primo flirt con una ragazza risale a quando aveva 17 anni.Negli ultimi giorni, l’attenzione del pubblico si è concentrata su un legame sempre più intenso tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, una connessione che ha sorpreso molti, inclusi gli spettatori del programma condotto da Alfonso Signorini, che ha voluto dedicare un ampio spazio in trasmissione.

Tra le due donne si è sviluppata una relazione che va oltre la semplice amicizia, con confidenze e forse anche qualcosa in più. Helena ha infatti espresso le sue riflessioni più intime, rivelando quanto questo incontro abbia avuto un impatto profondo su di lei. Il loro legame è diventato una delle dinamiche più commentate e sentite all’interno del gruppo. Helena ha confessato a Zeudi di avere avuto delle esperienze con delle donne e del suo discorso fatto con Maxime.

Helena coming out to zeudi



Racconta di quanto successo con Max in piscina. Zeudi che, a proposito della sua relazione con una ragazza dice “ a me non me l hai detto” H risponde “non me l hai chiesto”#zelena #grandefratello pic.twitter.com/eERcIDvb7u — Stabbono te (@remarenonstanca) December 21, 2024

“Dopo che ho raccontato delle mie storie con donne Maxime mi ha chiesto una seconda volta se ero attratta da te. Io sono rimasta un po’ scioccata perché è una domanda un po’ troppo diretta e infatti non è che ho dato proprio una risposta. Avevo Luca accanto a me per fortuna e ha iniziato a parlare lui. Se non ci fosse stato lui ad aiutarmi, non avrei saputo come reagire. Poi alla fine abbiamo commentato il filmato mio e tuo che hanno fatto vedere in puntata“, ha spiegato la modella, che sembra essere sempre più legata alla Miss Italia Zeudi.