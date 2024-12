Il 20 dicembre i fan del Grande Fratello hanno assistito a un momento di complicità inaspettato tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. La modella brasiliana si è avvicinata al coinquilino in cucina, scherzando con lui come ai primi giorni della loro avventura televisiva. Questo riavvicinamento ha scatenato numerosi commenti, in particolare per il tempismo: solo pochi giorni prima, Lorenzo aveva chiuso la sua relazione con Shaila Gatta.

Nella Casa più spiata d’Italia, le relazioni tra i concorrenti si evolvono rapidamente. In sole 48 ore, Lorenzo Spolverato ha messo fine alla sua storia con Shaila e ha ripreso a interagire con Helena, con cui i rapporti erano stati tesi fino a poco tempo fa. Ora, però, tra i due sembrano tornati sorrisi, battute e gesti di affetto.

“Abbiamo visto bene? Vergogna”. Grande Fratello, pubblico stordito dalla scena tra Helena e Lorenzo

Durante la mattina del 20 dicembre, Helena si è avvicinata a Lorenzo in cucina invitandolo a mandare un bacio alla telecamera che li stava riprendendo, poi gli ha sorriso e l’ha abbracciato per dargli il buongiorno. Questi gesti non sono passati inosservati, soprattutto tra i fan che seguono ogni dettaglio delle dinamiche della Casa.

Le interazioni tra Helena e Lorenzo hanno sollevato una marea di commenti sui social network, dove gli utenti non hanno risparmiato critiche e ipotesi. “Questo è un copione, è tutto un bluff”; “pagliacci e giocatori”; “hanno un accordo pregresso”: sono solo alcune delle accuse rivolte ai due concorrenti.

Molti spettatori hanno sottolineato le strane coincidenze tra il riavvicinamento e la presunta popolarità di Helena tra il pubblico. “Svegliatevi perché questi due stanno prendendo tutti per i fondelli”, ha scritto un utente su X, mentre altri hanno accusato Helena di aver manipolato la situazione per tornare al centro dell’attenzione.

Lorenzo Spolverato, dal canto suo, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni che sembrano giustificare il cambio di atteggiamento verso Helena. Parlando con Luca Calvani, ha affermato: “Ho solo bisogno di tempo per tornare a fidarmi di lei”. Ha aggiunto di aver rivalutato la modella, dicendo di aver capito che Prestes “non è una cattiva persona”. Tuttavia, una teoria che circola sul web è che alcuni inquilini, tra cui Lorenzo, stiano cercando di riavvicinarsi a Helena dopo aver saputo da Eva Grimaldi che la modella gode di grande apprezzamento da parte del pubblico. Questa strategia, secondo i detrattori, sarebbe motivata più da calcoli tattici che da sincerità.

La complicità ritrovata tra Helena e Lorenzo continua a dividere i fan del Grande Fratello. Da un lato c’è chi crede che il loro legame possa evolvere in modo genuino; dall’altro, molti rimangono scettici e vedono in questa dinamica una mossa studiata per attirare l’attenzione. Resta da vedere se questo rapporto evolverà in qualcosa di autentico o se, come molti sospettano, si tratta solo di una strategia per guadagnare consensi dentro e fuori la Casa. Nel frattempo, il pubblico continua a osservare con attenzione ogni loro mossa.