Colpo di scena per la prossima edizione di Ballando con le stelle. Milly Carlucci avrebbe individuato una concorrente super. Infatti, se dovesse essere confermata questa notizia, si tratterebbe di uno degli obiettivi più clamorosi raggiunti dalla conduttrice Rai. Ovviamente si attenderanno altre conferme, ma intanto non si sta facendo altro che parlare di questo nelle ultime ore.

Su Ballando con le stelle era già emerso di una concorrente donna in procinto di firmare, ovvero Nadia Mayer di Casa a Prima Vista. Ma ora questo nome uscito fuori è veramente incredibile. Inoltre, come primo partecipante si era vociferato che fosse fatta per Francesco Paolantoni. Ma torniamo alla big che potrebbe far stropicciare gli occhi al pubblico.

Leggi anche: “Senti, ma Chiara Ferragni…”. Milly Carlucci punzecchia Selvaggia Lucarelli su Ballando con le stelle





Ballando con le stelle, concorrente top in arrivo: chi vuole Milly

Dunque, a soffermarsi adesso su Ballando con le stelle e su questa concorrente boom che potrebbe danzare in diretta su Rai1 è stato il sito Dagospia. Milly Carlucci avrebbe iniziato una corte nei confronti di una delle più grandi sportive italiane. E chissà se risponderà di sì. Se dovesse capitare, ci sarebbe sicuramente un annuncio in pompa magna da parte della presentatrice.

Dagospia ha scritto che una delle concorrenti di Ballando potrebbe essere Federica Pellegrini. Non sarebbe un debutto assoluto nel programma di Rai1, dato che lei ha già partecipato in qualità di ballerina per una notte. Ora invece sarebbe protagonista assoluta e punterebbe quasi certamente ad arrivare fino in fondo, con l’obiettivo di vincere.

Federica Pellegrini è stata anche protagonista in passato in altre trasmissioni televisive, ricordiamo Italia’s Got Talent e Pechino Express. E vedremo se ora ci sarà Ballando nel suo futuro.