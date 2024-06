C’è grande fermento intorno a Chiara Ferragni, dopo la clamorosa separazione da Fedez e le numerose voci di gossip che coinvolgono lei e l’ex marito. Intanto, sull’imprenditrice digitale è uscita fuori un’indiscrezione incredibile, che la proietterebbe in uno dei programmi televisivi più seguiti dagli italiani, ovvero Ballando con le stelle. E si tratterebbe senz’altro di un colpo da novanta.

Chiara Ferragni potrebbe quindi cercare di voltare pagina, scegliendo di mettersi in mostra in uno dei programmi più amati. Sono pure arrivate delle dichiarazioni ufficiali a tal proposito da due delle protagoniste della trasmissione in questione. Quindi, la tv si sta movimentando per l’influencer e possiamo attenderci anche delle novità interessantissime.

Leggi anche: “Anche lei”. Da un canale tv all’altro: l’altra concorrente di Ballando con le stelle è una sorpresa





Chiara Ferragni verso uno dei programmi più seguiti? Cosa si è saputo

Dunque, Chiara Ferragni sarebbe stata adocchiata da uno dei programmi più attesi. Ricomincerà dopo la stagione estiva, ma c’è già tanto lavoro da fare. Ci riferiamo a Ballando con le stelle, visto che nelle ultime ore è giunta pure un’affermazione bomba da parte della giudice Selvaggia Lucarelli, che durante La vita in diretta ha voluto dire qualcosa a Milly Carlucci.

Parlando di Chiara, Selvaggia Lucarelli ha esclamato davanti ad Alberto Matano: “Milly, ce la facciamo ad avere Chiara Ferragni quest’anno a Ballando? Secondo me quest’anno ci dice di sì“. E Milly Carlucci ha deciso di rispondere subito alla giornalista, rilasciando un’interessante intervista al Corriere della Sera, dove ha lanciato pure lei una provocazione.

Milly ha affermato: “E io ho risposto: ‘Perché non la contatti tu?‘. Chiara Ferragni è un grandissimo personaggio e noi lavoriamo a tutto campo“. Vedremo se ci sarà davvero un corteggiamento, che culminerà col sì dell’imprenditrice digitale a Ballando con le stelle.