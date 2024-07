Lutto nel mondo della televisione per l’improvvisa scomparsa di una delle protagoniste del reality show di MTV. La notizia della morte dell’ex volto del programma, amatissimo dai giovani degli anni Novanta, è stata confermata dalla famiglia al sito TMZ. Secondo quanto riporta il sito, la 52enne si è tolta la vita nella sua casa dell’Illinois, dove si era trasferita da poco dalla California.

La famiglia ha confermato la notizia a TMZ , dicendo che è morta suicida. Si era trasferita di recente dalla California all’Illinois per prendersi cura dei familiari e stava lottando con la sua salute mentale, oltre a riprendersi da un incidente di skateboard, ha spiegato la famiglia della 52enne sempre a TMZ. Sui social si leggono centinaia di messaggi di cordoglio e ricordo per quella ragazzina che era diventata una delle più amate del celebre programma in onda sul canale MTV.

>> Con la cagnolina Bruna all’altare: la bella giornalista tv si è sposata col compagno. E la piccola di casa voleva essere in prima fila





Sarah Becker di “The Real World” morta a 52 anni

Sarah Becker, membro del cast della quinta stagione del reality show di successo di MTV “The Real World”, aveva 52 anni. Aveva lavorato alla Wildstorm Comics a La Jolla prima di unirsi al reality show nel 1996. Sarah Becker si era presentata al reality show “Real World” come “una diciannovenne intrappolata nel corpo di una venticinquenne”.

Il periodo trascorso da Sarah Becker nello show è stato memorabile per la sua attività parallela di consegna di forniture per ristoranti, un’accesa discussione con la sua compagna di stanza, il confronto con un’altra coinquilina, un viaggio alle Bahamas e la successiva introduzione a casa di un cucciolo di nome Leroy. I suoi ex colleghi del cast hanno espresso le loro condoglianze sui social media.

“Sono al di là di me stessa e triste di sapere che la mia compagna di stanza Sarah è morta”, ha scritto un altro volto del reality show, Flora Alekseyeun, su Instagram, definendo Sarah Becker “gentile”, “altruista” e “disponibile”. “RIP roomy. Prego che tu possa trovare felicità dall’altra parte”, ha detto Cynthia Roberts nella sua storia di Instagram insieme a una foto recente di Becker.

Joe Patane l’ha ricordata su Facebook elogiando il modo in cui “si è dedicata a diventare una life coach e, in seguito, una terapista matrimoniale e familiare per aiutare gli altri e, forse, comprendere più a fondo i suoi problemi di salute mentale”. “Il suicidio non dovrebbe mai essere un’opzione, ma spero che lei sia in pace e che coloro che la conoscevano e l’amavano si facciano avanti per ricevere le cure di cui hanno bisogno, come devo fare io, per piangere, amare, VIVERE e prosperare”, ha concluso.