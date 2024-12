Un noto attore, celebre per il suo lavoro in alcune delle soap opera più seguite degli anni ’80 e ’90, è morto all’età di 77 anni. La pubblicista Cynthia Snyder ha confermato che è deceduto venerdì scorso nella sua abitazione al Motion Picture and Television Fund di Woodland Hills. La moglie, anche lei attrice, ha dichiarato che l’attore “ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia della sua famiglia”, sei anni dopo che gli era stata diagnosticata la malattia di Alzheimer precoce.

L’attore ha lasciato un segno profondo in tanti con il suo umorismo, la sua intelligenza e il suo spirito. La moglie ha ricordato che oltre a essere un marito devoto per 43 anni e il miglior padre possibile per i suoi due figli, Hank e Grady, era anche un appassionato allevatore di mucche e un amico per molti. L’attore, originario di Washington, ha avuto una carriera lunga oltre 30 anni, lavorando in numerose soap opera di successo.

“È morto nel sonno”. Lutto nel cinema e nella tv, l’annuncio della moglie







Morto l’attore di Dynasty Wayne Alan Northrop

Tra i suoi ruoli più noti, c’è quello di Michael Culhane in Dynasty, una delle soap opera più iconiche degli anni ’80, che ha ottenuto grande popolarità grazie alla sua trama ricca di intrighi e personaggi ricchi di sfaccettature. Dynasty raccontava le vicende della potente famiglia Carrington e dei loro nemici, tra i quali si inseriva Michael, il personaggio interpretato da Wayne Alan Northrop, che faceva parte dello staff del magnate Blake Carrington, interpretato da John Forsythe.

Michael Culhane è stato un personaggio centrale in alcune stagioni della serie, soprattutto per le sue relazioni con le sorelle Carrington, Fallon e Amanda, interpretate rispettivamente da Pamela Sue Martin e Karen Cellini. Il suo personaggio, gli amori e i suoi conflitti con la famiglia Carrington resero Wayne Alan Northrop un volto riconoscibile per i fan di Dynasty. La sua partecipazione alla serie si è conclusa nel 1987 dopo uno scontro con il patriarca della famiglia, Blake.

La carriera televisiva di Wayne Alan Northrop include anche il suo lungo impegno in Days of Our Lives (Il tempo della nostra vita), dove ha recitato dal 1981 al 2006, per oltre 1.000 episodi. Durante il suo periodo in Days of Our Lives, ha interpretato diversi ruoli, tra cui quello del detective della polizia Roman Brady e del dottor Alex North, entrambi legati romanticamente al personaggio di Marlena Evans, interpretato da Deidre Hall. La relazione sullo schermo con Hall gli ha anche permesso di partecipare al film tv Never Say Never: The Deidre Hall Story del 1995.

Oltre ai suoi ruoli in Dynasty e Days of Our Lives, l’attore ha interpretato Rex Stanton in Port Charles, uno spin-off di General Hospital, per 121 episodi. Ha anche preso parte a numerosi altri progetti televisivi, tra cui I ragazzi della prateria, Cold Case, LA Law, e ha recitato in film per la tv come Lisa ha visto l’assassino, Going for the Gold: The Bill Johnson Story con Sarah Jessica Parker e Il mendicante ladro.

Dopo la sua carriera sul piccolo schermo, l’attore si è dedicato alla gestione di un ranch di bestiame con la moglie Lynn Herring, acquistato a Raymond, in California. Il ranch è stato gestito per oltre 30 anni, e la coppia ha anche acquistato la Charles Miller House, la più antica residenza di Raymond, trasformandola in un museo. L’attore lascia la moglie e i due figli. La sua morte segna la fine di una carriera che ha arricchito la televisione americana con il suo talento e il suo carisma.