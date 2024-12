Cosa succede tra Lorenzo e Shaila? Se lo stanno chiedendo in molti. Nella Casa del Grande Fratello hanno formato la prima coppia e dopo le giornate trascorse avvinghiati e presi dalla passione sembra che qualcosa si sia rotto. Il primo a nutrire dubbi sul rapporto è stato proprio il modello che ha negato che fossero fidanzati. Poi, però, c’è stato l’intervento della mamma dell’ex velina di Striscia La Notizia.

Le parole della donna hanno provocato Lorenzo che, forse a questo punto più per una questione di orgoglio, ha espresso il desiderio di voler far cambiare idea alla signora. Tuttavia negli ultimi giorni il modello è tornato a prendere a picconate la relazione con Shaila. Prima ha detto che forse nessuno dei due è pronto per una storia. Adesso tra i due è scoppiata una nuova lite.

Leggi anche: “Non siamo pronti”. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato: nuovi dubbi su Shaila





Lorenzo sbotta contro Shaila: “Si deve pulire la bocca quando parla di me”

Nell’ultimo daytime del 16 dicembre Shaila Gatta ha chiesto un confronto a Lorenzo Spolverato. Un chiarimento è necessario dopo gli ultimi avvenimenti, ma il modello non si sente pronto. La showgirl, però, non l’accetta: “Non mi importa nulla di rispettare i suoi tempi”. A questo punto Lollo si è risentito ed è sbottato usando parole molto forti contro Shaila.

Il 28enne ha dichiarato: “Le sa che schiacciarmi così mi rende impotente e gioca su questa cosa. Si deve pulire la bocca quando parla di me“. Per lui Shaila sta solamente cercando di creare dinamiche per il reality. In seguito lei ha commentato l’accaduto in confessionale: “Ancora una volta mi sono ritrovata ad aspettare uno che non è riuscito a mettere da parte il suo ego”.

Shaila sembra essere arrivata al limite: “Mi sono stufata, mi sta facendo venire la gastrite”. E poi: “Lo lascio, basta. Non lo voglio più, non lo sopporto”. L’ex velina non ha dubbi, è l’egoismo di Lorenzo a rovinare sempre tutto: “Non si deve offendere se gli dico che non mi frega di portargli rispetto, perché lui è il primo a non rispettare me, visto che mi sta facendo stare male”. La conclusione: “Mi viene da strapparmi i capelli perché me li scelgo tutti uguali”.

“Non lo fanno uscire perché con Shaila e Lorenzo…” . Grande Fratello, il segreto sul concorrente insospettabile