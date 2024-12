Grande Fratello, nuova dichiarazione choc di Lorenzo su Shaila. Già qualche tempo fa il modello, protagonista nel bene e nel male di questa edizione del reality, aveva provocato un mezzo terremoto con le sue parole. Ovviamente il tema è sempre quello, e cioè il rapporto con Shaila Gatta. Al di là delle scene ‘hot’ tra i due, c’è chi non crede all’autenticità della loro relazione.

E fra quelli che ci credono di meno pare esserci proprio Lorenzo. Il ragazzone di Milano prima dice che non sono fidanzati: “Ma fidanzato de che?” le parole esatte. Poi afferma di voler convincere la mamma di Shaila che i suoi sentimenti sono sinceri. Adesso se ne esce con una nuova dichiarazione che sta già provocando una marea di reazioni sconcertate.

Lorenzo si confida con Giglio: “Io e Shaila? Forse non siamo pronti”

In un momento di confidenza con Giglio Lorenzo Spolverato ha parlato del suo rapporto, fatto di alti e bassi, con Shaila Gatta. Il modello ha confessato: “Non ho più i mezzi… Mi sono stancato, anche stasera…”. E ancora: “Le giornate vanno avanti, vado a dormire tardi, dormo male, non ho voglia di andare a dormire nel letto con lei adesso”. Una serie di bordate, un più pesante dell’altra. E c’è dell’altro.

“Oggi a quanto pare – ha detto Lorenzo – si aspettava qualcosa che io non le ho dato. Lei mi ha detto ‘Ma tu essendo il mio compagno dovresti farlo’. Ma scusa, ma chi sei per dirmi ‘dovresti’. Oggi dopo tutto questo rapporto mi dici ‘dovresti’? Perché non mi accetti per come sono?”.

Insomma Lorenzo non è affato contento di come le cose stiano andando con Shaila: “Cosa è tutta questa difficoltà?”. E alla fine arriva l’ammissione più dura: “Mi viene da pensare che non siamo pronti né uno né l’altra”. Il modello aggiunge poi che sta dedicando tante energie alla relazione “E non è quello che voglio”. Dunque siamo arrivati ad un bivio? Riusciranno Lollo e Shaila a superare questo momento di forte crisi?

