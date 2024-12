“Lei è pericolosa”. Shaila Gatta a sorpresa contro l’altra concorrente del Grande Fratello. E non si tratta di Helena Prestes. Questa volta le sue parole non erano rivolte alla fotomodella brasiliana, da tempo sua acerrima nemica nella casa più spiata d’Italia. Durante la notte, Shaila ha confidato a due coinquiline, Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi, le sue preoccupazioni su un’altra protagonista.

Le parole di Shaila hanno spiazzato i telespettatori, che non avrebbero mai immaginato un’ostilità di questo genere. La nuova rivalità riguarda infatti Zeudi Di Palma, che avrebbe accusato Emanuele Fiori di aver avuto atteggiamenti inappropriati sotto il piumone. Un episodio delicato che ha diviso la casa, con l’ex miss Italia in lacrime.

“Zeudi è pericolosa”. Grande Fratello, Shaila interviene dopo le lacrime dell’ex miss Italia

Shaila, però, ha dichiarato di non voler condannare Lele senza prima capire come siano andate realmente le cose: “Comunque Zeudi è pericolosa in questo periodo, ormai qui basta un attimo. Devi stare attenta a quello che dici e a come parli con lei. Lei è rimasta male per i pareri di alcuni coinquilini?”.

Poi l’ex velina ha aggiunto: “Ieri, dopo quell’episodio, le sono andata vicino e le ho detto che io sono sempre stata dalla parte delle donne, e questo lo sapete tutti. Però non è che si appoggiano le persone a prescindere, solo per il loro genere. Bisogna capire come stanno realmente le cose. Io, fuori di qui, ho vissuto davvero la violazione del mio corpo”.

non capisco perché shaila continua a mettere in dubbio la parola di zeudi dicendo “io ho vissuto VERAMENTE la violazione del corpo” sottolineando quel veramente ma tu che cazzo ne sai zia di quello che – #grandefratello pic.twitter.com/ppbZ4sMoby — maria🦦 (@marmoon77) December 14, 2024

Queste parole di Shaila non sono piaciute a molti spettatori. Alcuni hanno criticato la ballerina per aver messo in dubbio la versione dell’ex miss Italia: “Perché Shaila continua a mettere in dubbio la parola di Zeudi?”. La ballerina aveva rivelato nei giorni scorsi di essere stata vittima di episodi sgradevoli nel passato: “Sapessi quante volte sono rimasta da sola a fronteggiare situazioni di cui avrei dovuto vergognarmi. Uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, che mi obbligavano”.