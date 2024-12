Nella serata di ieri, Federica Pellegrini ha incantato il pubblico di Ballando con le Stelle con una performance che ha toccato il cuore di tutti. La campionessa olimpica, che ha affrontato diverse sfide durante il suo percorso nel programma, si è esibita insieme al padre, Roberto Pellegrini, in un ballo carico di emozione e significato. Durante la puntata, Federica e il suo papà hanno danzato sulle note di una musica che evocava ricordi e sentimenti profondi.

>> “Sei una psicopatica”. Ballando con le Stelle, Selvaggia punge la Nargi in diretta

Entrambi visibilmente commossi, hanno condiviso un momento intimo che ha reso la performance ancora più speciale. Roberto ha raccontato del loro legame unico, sottolineando come Federica abbia sempre cercato conforto nella famiglia prima delle sue gare più importanti. “Il rito di Federica? Prima di una gara importante stava tre giorni a casa con noi per respirare l’aria di casa,” ha dichiarato il padre, evidenziando l’importanza della famiglia nel percorso della campionessa.





Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini scoppia in lacrime

Le lacrime di entrambi durante l’esibizione hanno colpito non solo il pubblico in studio ma anche quello a casa. Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha commentato: “Che momento commovente!”. La giuria ha apprezzato la performance, riconoscendo il coraggio e la dedizione mostrati da Federica nonostante le difficoltà affrontate nelle settimane precedenti. Federica Pellegrini non ha avuto un cammino facile a Ballando con le Stelle.

Dopo aver cambiato partner ben tre volte in una settimana a causa di infortuni e ritiri, ha trovato in Pasquale La Rocca un nuovo maestro con cui ha sviluppato una sintonia sorprendente. La Pellegrini ha dichiarato che lavorare con La Rocca è stato “magico”, e questo si è riflesso nella sua esibizione. La giuria ha elogiato la sua capacità di adattarsi rapidamente e di esprimere emozioni autentiche attraverso la danza. Ivan Zazzaroni ha sottolineato quanto fosse impressionante vedere come Federica fosse riuscita a superare le avversità e a brillare sul palco.

Quel legame che conquista anche la pista di #BallandoConLeStelle! 😍 #FedericaPellegrini scopre che dovrà ballare con un partner molto speciale: il suo papà! ❤️ pic.twitter.com/euyx7Sut3C — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) December 14, 2024

Dopo l’esibizione, i commenti sono stati entusiastici. Carolyn Smith ha lodato la disciplina e la voglia di imparare della Pellegrini, mentre Selvaggia Lucarelli si è detta commossa dalla trasformazione della campionessa da “peggiore” a potenziale vincitrice nel corso delle puntate. I social media si sono riempiti di reazioni contrastanti: alcuni fan hanno applaudito la sua resilienza e il legame speciale con il padre, mentre altri hanno espresso critiche sulla sua presenza nel programma.

Leggi anche: “Ce l’ha a morte con lui”. Ballando con le Stelle, Luca Barbareschi furioso dopo l’esibizione: Selvaggia Lucarelli costretta ad intervenire