“Sei una psicopatica”. Ballando con le Stelle, Selvaggia punge Federica Nargi. È successo tutto mentre esula palco la bellissima protagonista del programma, nonché papabile vincitrice dell’edizione, ha ricevuto una sorpresa pazzesca: a ballare con lei c’è il marito Alessandro Matri. L’uomo doveva essere a Firenze, proprio come la donna ha ribadito più e più volte, incredula di averlo lì con lei. I due sono stati protagonisti di una serata speciale: la coppia ha condiviso la pista da ballo, dimostrando grande affiatamento e regalando un momento emozionante al pubblico.

Federica ha saputo coinvolgere il marito in un’esibizione carica di complicità, suggellata dagli applausi degli spettatori in studio e dai complimenti della giuria. Nella coreografia, la Nargi ha saputo mettere in luce le sue doti artistiche, maturate grazie al percorso nel programma, mentre Matri ha stupito con un’inaspettata naturalezza nei movimenti, nonostante non fosse abituato al contesto televisivo. La performance è stata valorizzata anche dal racconto della loro lunga relazione, iniziata nel 2009, e della loro vita familiare con le figlie Sofia e Beatrice.





“Psicopatica”. Ballando con le Stelle, Selvaggia punge la Nargi

Dietro le quinte, l’ex velina ha condiviso alcune riflessioni sul rapporto con il marito e sul supporto reciproco che caratterizza il loro legame. Nonostante qualche battuta sulla gelosia, Federica ha sottolineato come Matri sia sempre stato un punto di riferimento, dimostrandosi pronto a sostenerla in ogni sfida, anche in questa avventura televisiva.

Prende però la parola Selvaggia Lucarelli che commenta, proprio sulla gelosia: “Lo controlli con le telecamere? Ma sei una psicopatica, una pazza. Questa coppia mi piace moltissimo. C’è grande complicità e che si divertano tanto assieme”. “È stato complicato depistarla”, ha quindi detto Alessandro Matri e ancora: “Vederla ballare mi ha regalato grandi emozioni. Lo fa con molto piacere, si sta divertendo, la tiene distratta dalla distanza dei figli”.

L’amore sono Federica Nargi e Alessandro Matri che si guardano con gli occhi lucidi e mentre ballano se la ridono tutto il tempo ❤️ #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/5puBWxxZXc — Chiaro_di_Luna 🌶️ (@Chiaro_di_Luna4) December 14, 2024

La Nargi che controlla le telecamere per vedere cosa fa Matri 😂😂😂 #BallandoConLeStelle ❤ pic.twitter.com/Mbic85PdWC — Sana (@Koni44402051) December 14, 2024

Conclude Matri: “Mi chiama sempre per sapere come stanno. Forse se ne sta meglio qua che non a casa con me”. L’uomo ha anche detto di essere geloso a sua volta e che “stiamo insieme da sedici anni. Colpo di fulmine da parte mia”. Ivan Zazzaroni: “Lui mi ha scritto ‘Abbi pietà di me’. Ha dovuto raccontare bugie per essere qua”. Una grande serata, non c’è che dire.

