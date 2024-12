Clamoroso retroscena sul Grande Fratello. Ad essere coinvolto è stato Stefano, protagonista di un atteggiamento che secondo l’influencer Deianira Marzano sarebbe indirizzato verso Lorenzo per raggiungere un obiettivo preciso. E non mancheranno affatto le polemiche, soprattutto se ci fossero ulteriori conferme su questo suo operato nella casa.

Proprio nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, Stefano ha avuto una conversazione con Lorenzo e, parlandogli di Shaila, ha detto: “Sei di fronte a una scelta. Dovresti ragionare sui tuoi stati d’animo, magari è ora di mettere un punto a questa sofferenza“. E dietro questa sua opinione ci sarebbe tutto un meccanismo particolare.

Grande Fratello, clamoroso retroscena su Stefano: cosa fa con Lorenzo

L’affermazione dell’esperta di gossip e tv Marzano sta lasciando tutti a bocca aperta. Infatti, Stefano starebbe seguendo alla lettera indicazioni specifiche della produzione e in questa decisione sarebbe coinvolto appunto Lorenzo nella sua storia con Shaila. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato svelato a sorpresa da Deianira.

L’influencer ha postato questo messaggio nella sua Instagram story: “La verità è che Stefano, per mantenersi il posto all’interno del GF, sta facendo tutto quello che gli viene chiesto dagli autori. Questo include anche manovre per allontanare Lorenzo da Shaila, perché altrimenti sarebbe già uscito, se non avesse seguito queste direttive”.

I consigli di Stefano a Lorenzo non sarebbero dunque completamente spontanei, ma influenzati dal parere degli autori. Vedremo se qualcosa in più uscirà a galla nella puntata del 16 dicembre.