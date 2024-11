Sono state ore intense per Ballando con le stelle. Infatti, la produzione e la Rai hanno preso la drastica decisione di mandare via Angelo Madonia per “divergenze professionali“. Una scelta che ha sorpreso la concorrente e sua compagna Sonia Bruganelli, che durante la sua ospitata a La vita in diretta è parsa incredula e non ha saputo spiegare precisamente cosa sia accaduto.

Adesso l’ex professionista di Ballando con le stelle si è reso protagonista di un gesto contro Selvaggia Lucarelli. Angelo Madonia, stando al sito Novella 2000 che è riuscito a captare qualcosa in rete, si sarebbe in qualche modo scagliato contro la giudice del programma di Milly Carlucci. Anche se non lo ha fatto in modo molto esplicito.

Leggi anche: Angelo Madonia cacciato da Ballando con le stelle, la reazione di Sonia Bruganelli





Ballando con le stelle, Madonia contro Selvaggia Lucarelli: cosa ha fatto

Proprio nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Madonia aveva attaccato Selvaggia Lucarelli dopo una battuta di quest’ultima: “Sei una rosicona che rovina la giuria“. La giurata aveva detto: “Guarda che la star della coppia è Federica Pellegrini e non tu. E poi la mia sull’uscita di Sonia era una battuta. Ma ti pare che possa essere seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata un’altra coppia? Capisci che danneggi Federica Pellegrini a fare così? La tua antipatia danneggia lei”.

E questa situazione avrebbe poi condotto la Rai verso la decisione di escludere Madonia dalla trasmissione. Nelle scorse ore, sul social network X, è apparso un post contro Selvaggia che è stato poi ricondiviso dallo stesso ballerino: “Vorrei chiedere alla Carlucci, ma è proprio necessario per un programma di successo come il vostro avere in giuria una dispensatrice di veleno e fango come Selvaggia Lucarelli? Ma è necessario per gli ascolti?“.

Si resta in attesa dell’eventuale replica di Selvaggia Lucarelli, che al momento non ha detto nulla a proposito della cacciata di Angelo Madonia.