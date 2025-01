Importante notizia per i concorrenti del Grande Fratello nella giornata di martedì 21 gennaio. Il giorno dopo la puntata in diretta è giunto un comunicato ufficiale da parte della produzione, che ha informato i protagonisti del reality di una novità rilevante che certamente cambierà di molto l’umore di tutti.

A leggere il comunicato del Grande Fratello sono stati due concorrenti, Alfonso e Pamela, che dopo essere stati convocati in confessionale dagli autori sono usciti e hanno raggiunto gli altri coinquilini. Avevano una busta in mano contenente appunto uno dei messaggi più significativi.

Grande Fratello, arrivato un comunicato ufficiale dalla produzione

L’entusiasmo di Pamela è stato improvviso, quindi subito si è compreso che stavolta il comunicato del Grande Fratello fosse positivo. E lo è stato forse anche al di là di ogni più rosea aspettativa degli altri gieffini, dato che hanno ascoltato qualcosa che li ha stravolto in maniera totale la giornata.

L’annuncio riguardava il budget a disposizione per la spesa settimanale, che è cospicuo: “Buongiorno abitanti della Casa. Per la spesa settimanale, in seguito alle prove di bacio superate brillantemente, il budget complessivo è di 600 euro“. Applausi e urla di gioia dei concorrenti, che sono riusciti ad ottenere un obiettivo veramente importante.

Subito dopo sono iniziati i dialoghi tra i vari gieffini per capire in che modo spendere quei 600 euro. Una cifra notevole, che dovrà però essere sfruttata nella migliore maniera possibile.