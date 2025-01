Non arrivano belle notizie per due concorrenti del Grande Fratello. La loro esperienza dovrebbe giungere a termine, infatti ciò che è emerso su di loro non fa immaginare scenari positivi. Dunque, dovrebbero andare via nella puntata di giovedì 23 gennaio e dovranno quindi salutare definitivamente i compagni di avventura.

I due concorrenti del Grande Fratello in questione sarebbero in procinto di andare via, dopo aver ricevuto la comunicazionje più bella, ovvero il ripescaggio. Ma dei sei ripescati, solamente in quattro potranno proseguire il loro percorso e quindi i restanti diventeranno ex gieffini ufficialmente.

Grande Fratello, chi sono i due concorrenti che andranno via

Un sondaggio pubblicato dal sito Angolo delle Notizie non darebbe molte speranze a due concorrenti, che salvo ribaltoni dovrebbero andare via per sempre. Le percentuali sarebbero implacabili, anche se per una di loro potrebbe esserci ancora una piccola possibilità.

Non ci sarebbero pericoli per Helena, che otterrebbe il 50% dei voti. Bene anche Jessica e Iago, rispettivamente al 20% e al 15%. Se la caverebbe pure Federica, che con l’8% delle preferenze resterebbe in casa. Verso l’addio Eva e Michael, che non andrebbero oltre il 6% e l’1% e dunque dovrebbero prendere le valigie e essere così mandati via.

Vedremo se queste previsioni saranno confermate o se ci saranno dei colpi di scena inaspettati.