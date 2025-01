Giglio disperato, crolla al Grande Fratello. Mai visto così scosso il concorrente, ma quanto accaduto nell’ultima puntata del reality, quella andata in onda lunedì 20 gennaio, lo sta mettendo a dura prova. Un passo indietro: cosa è successo prima che il gieffino finisse in lacrime e sconsolato in giardino. Lunedì Alfonso Signorini ha aperto il televoto per un vero e proprio ripescaggio: è la prima volta nella storia del reality di Canale 5.

Così, sei concorrenti precedentemente eliminati e scelti su una rosa di dieci hanno ora la possibilità di rimettersi in gioco nella stessa edizione. Grazie a un televoto flash per cui soltanto quattro di loro torneranno ufficialmente nella Casa in qualità di concorrenti. Era una scelta degli eliminati rimettersi o meno in gioco ma tre di loro sono stati esclusi da questa possibilità.

GF, Giglio crolla: in lacrime dopo la puntata

Sono Yulia Bruschi, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente. “Eleonora, Yulia e Ilaria per motivi diversi non possono e non vogliono rientrare in gioco”, ha detto il conduttore leggendo in diretta il comunicato sul ripescaggio. Ricordiamo che Yulia ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello dopo la denuncia dall’ex fidanzato, Simone Costa ma nelle ore successive alla puntata ha pubblicato un video lasciando intendere al pubblico che sottrarsi al televoto non fosse propriamente volontà sua.

“Sono molto, molto, molto delusa e triste per non essere potuta rientrare – le parole della modella cubana a fine diretta – Però vabbè, sicuramente non sarà questa occasione, ma ce ne sarà un’altra. Io continuo a crederci lo stesso, grazie anche a voi che mi date un amore immenso e che non mi mollate un attimo. Mi tempestate di bellissimi messaggi, di supporto. Quindi… beh, che dire, la speranza è l’ultima a morire. Mai dire mai”.

Giglio disperato 😭lasciato lì senza una mezza parola di spiegazione né da Signorini e nemmeno han permesso a Yulia di rassicurarlo 🤬ma non vi VERGOGNATE di come trattate le persone 🤬 siete insensibili e pensate solo allo share che sarà sempre più basso #grandefratello pic.twitter.com/cjpmIVHaeX — Serena (@Sere3dLib) January 21, 2025

Il ripescaggio in generale ha lasciato perplessi molti utenti e anche molti concorrenti. Sempre nella notte nella Casa si è ragionato sulla scorrettezza di questa decisione e tra chi si è sfogato, appunto, Giglio. Il 24enne toscano non ha visto la sua Yulia tra i papabili “nuovi” concorrenti e non ha nemmeno ricevuto informazioni sui motivi, quindi è crollato. Si è lasciato andare alle lacrime con i compagni che provavano a confortarlo. Per i fan un atteggiamento davvero poco corretto quello del GF lasciarlo così, senza spiegazioni.