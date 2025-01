Non ci ha messo molto Helena a far parlare di sé dopo il suo rientro al Grande Fratello. Mentre era in tugurio a dialogare con Eva Grimaldi, la modella brasiliana ha confessato di provare un sentimento di amore. Ormai ha definito ufficialmente ciò che prova nei confronti di questa persona, che ha rappresentato e rappresenta ancora un suo punto di riferimento.

E dunque se Helena dovesse rimanere per sempre al Grande Fratello, superando il televoto che andrà avanti fino a giovedì, potrebbe voler accrescere ulteriormente il suo legame con questa persona. Ha riservato tanti complimenti a lei, dunque il pubblico sta già sognando ad occhi spalancati.

Grande Fratello, Helena lo confessa a Eva: “Mi sono innamorata”

Finita la puntata in diretta del Grande Fratello, Helena ha voluto dire la sua su questo suo innamoramento. Si era già capito qualcosa nel corso della serata, quando aveva inviato baci verso questa persona. Poi però si è sbilanciata definitivamente: “Io sono già innamorata di lei, è stupenda. L’ho conosciuta, è una bravissima persona ed è molto dolce“.

Dunque, Helena ha rivelato di amare Zeudi. Eva le ha chiesto comunque chi fosse il gieffino più attraente e lei ha esclamato: “Javier mi attrae fisicamente, ma siamo solo amici e non ci siamo mai baciati. A me piacciono sia lui che Zeudi? Non mischiare i miei sentimenti, le cose sono cambiate e per me inizia un capitolo nuovo”.

“io sono già innamorata di zeudi, è stupenda…io sono già innamorata di lei, io l’ho conosciuta ed è una brava persona ed è molto dolce” pic.twitter.com/AYJifdl16l — tigra (@99indaco) January 21, 2025

Mi sà che Helena già avrà fatto capire a Zeudi di continuare la farsa. Non ha capito che alla fine va avanti Zeudi e non lei…#GrandeFratello pic.twitter.com/EibZpGlu3q — Violett926 (@violett926) January 21, 2025

I telespettatori hanno reagito così: “Helena ha fatto capire a Zeudi che devono continuare la farsa”, “Ha salutato così anche Javier, come sempre non è chiara”. Infatti, in molti avevano notato che la Prestes avesse inviato tanti baci a Zeudi a distanza.