“Se esce ‘sta cosa ti rovino”. Grande Fratello, Jessica choc con Luca. Spunta un dettaglio davvero clamoroso tra i due, una segreto scabroso mai uscito prima che invece adesso sta facendo discutere non poco. Che poi lo sappiamo fin troppo bene, il rapporto tra la Morlacchi e Calvani all’interno della Casa del Grande Fratello 2024 ha attraversato fasi altalenanti, caratterizzate da avvicinamenti e tensioni crescenti. Inizialmente, i due concorrenti hanno sviluppato una stretta amicizia, condividendo momenti di complicità e scegliendo di dormire insieme nello stesso letto.

Questo legame ha suscitato discussioni sia all’interno della Casa che tra il pubblico, considerando che Luca Calvani ha un compagno, Alessandro, al di fuori del reality. La dinamica tra Jessica e Luca ha subito un cambiamento significativo con l’ingresso di Helena Prestes. Luca ha mostrato un crescente interesse verso Helena, dedicandole attenzioni che prima riservava alla cantante. Questo spostamento ha generato nella Morlacchi sentimenti di gelosia e delusione, portandola a confrontarsi apertamente con Luca.





Le tensioni hanno raggiunto l’apice durante una puntata in diretta, dove Jessica ha accusato Luca di essere falso e di aver detto “schifezze” su di lei. Non solo, la cantante ha confessato: “Dietro la tenda mi ha baciata vicino alla bocca. Io però non ho fatto nulla. Sono una donna e voglio rispettare i ruoli, se vuole il primo passo lo fa lui”. E non è finita, perché la Morlacchi, durante la pubblicità ha detto: “Qui la figuraccia la fa lui e… una persona che sto proteggendo“.

Ma di cosa stiamo parlando? Chi è l’altra persona? A rivelarlo è forse la stessa Jessica qualche ora prima, quando si è appartata in sauna con Pamela Petrarolo. Qui ha detto: “Io devo parlare con Luca? E che gli dico? Poi è meglio di no, perché a me qualcosa poi mi esce. Ho fatto la signora fino ad oggi e se io ho fatto la signora continuo a fare la signora e non dire. L’unico modo per non fare uscire nulla è mettere una croce sopra questa cosa e non parlarne più”.

Durante la pubblicità sul 55 c'è un primo piano fisso su Jessica mentre Luca parla di un ipotetico "grande fratello pakistan", è tutto così surreale#grandefratello pic.twitter.com/NeOOVlPd4W — antonioulix (gf/sanremo/eurovision) 🇮🇹 (@antonioulix) December 16, 2024

E ancora la Morlacchi: “O meglio, avere un rapporto civile. Da oggi il rapporto sarà ‘buongiorno, cosa mangiamo a pranzo? Cosa mangiamo a cena? Adesso per evitare qualsiasi tipo di situazione io disinnesco tutto e torno quella di sempre. E non ha senso nemmeno parlare di quella cosa. Io poi ho sempre rispettato il suo compagno Alessandro. Al racconto mio di stasera mancano dei pezzi, delle cose che se le dico darei molto fastidio”.

