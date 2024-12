Ha quasi dell’assurdo ciò che è successo dopo la puntata in diretta del Grande Fratello. I concorrenti hanno iniziato a dialogare nella zona piscina e si sono chiesti chi fossero le nuove concorrenti vip entrate a far parte nel cast. Parole che hanno interdetto i telespettatori, che mai si sarebbero aspettati di sentire simili affermazioni. E c’è anche chi tra il pubblico li ha tacciati come ‘ignoranti’.

Infatti, sono parsi davvero in difficoltà e pervasi anche dalla vergogna alcuni protagonisti del Grande Fratello. Non avevano proprio alcuna idea su chi fossero le nuove concorrenti vip che hanno varcato la porta rossa, iniziando la loro avventura. Andiamo a vedere insieme cosa hanno detto nelle scorse ore.

Grande Fratello, gaffe dei gieffini sulle nuove concorrenti vip: “Ma chi sono?”

Innanzitutto il primo a soffermarsi sulle identità delle nuove concorrenti vip del Grande Fratelo è stato Tommaso: “Ragazzi, io non le conosco. Mi spiegate chi è questa Eva Grimaldi? Perché dicono che è famosa”. Alfonso è subito intervenuto, dicendo: “No guarda, io non lo so proprio”. A quel punto ha rotto il silenzio pure Shaila, provando ad aiutarli: “Non lo so nemmeno io, però è famosa, è vero. Forse è una cantante, anzi no, magari è un’attrice”.

Praticamente nessuno di coloro che stavano dialogando sapevano con esattezza chi fossero Eva Grimaldi e Stefania Orlando, diventate concorrenti dalla puntata del 16 dicembre. Javier ha risposto così a Shaila: “No, ma cosa dici? Non è un’attrice, ma ti pare?”. E la Gatta: “Ok, è una cantante allora. No? Allora è una conduttrice o la showgirl come me. Chi sono gli altri due? Eva fa la cantante o la conduttrice e Stefania Orlando uguale”.

Tommaso, capendo di essere tutti in difficoltà, ha provato a nascondere questa loro non conoscenza: “Non facciamo figuracce che ci sentono, ma io non le ho mai viste”. Infine, Alfonso ha aggiunto: “Stanno nel mondo dello spettacolo sicuro, ma ci dobbiamo informare meglio”.