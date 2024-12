Dopo giorni di scontri Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di concedere un’altra possibilità alla loro relazione nella casa del Grande Fratello, ma la riconciliazione non ha reso troppo felice la madre della gieffina, che la scorsa settimana è entrata nella casa per avere un confronto con la figlia. La signora Luisa è stata molto dura nei confronti dell’ex velina di Striscia la notizia e l’ha ammonita dicendole che dal suo rientro dalla Spagna la vede diversa.

Non solo, poco prima di uscire dalla casa del Grande Fratello, la signora Luisa l’ha messa in guardia su Lorenzo dicendo che è un giocatore e rivelandole una voce che circola insistentemente da settimane sul conto del modello milanese. “Non è una brava persona, è gay”, erano state le parole della mamma di Shaila, che poi le aveva chiesto: “Ma chi lo dice?”. “Lo dicono tutti”, era stata la risposta della donna.

Grande Fratello, Lorenzo a letto con Stefano. Sui social: “Questi hanno…”

Ora c’è un video che circola su X, un filmato in cui i protagonisti sono Stefano Tediosi e Lorenzo Spolverato e sono stati tanti i commenti maliziosi sulla loro vicinanza. Già la scorsa settimana, i due erano stati immortalati dalle telecamere del GF mentre si abbracciavano in maniera molto intima. “Perché mi stai guardando le labbra?” e “Non volevo baciarti”, le parole dei due mentre si cingevano le braccia intorno al corpo.

Ovviamente i video hanno riportato a galla le voci sulla presunta omosessualità o bisessualità di Lorenzo Spolverato, alimentando ulteriori discussioni tra gli utenti di X. Nel nuovo filmato si vedono i due scherzare a letto, coperti dalle lenzuola e il pubblico ha fatto notare quanto siano in sintonia. “Intanto loro hanno palesemente chiav***”, si legge a corredo del filmato di Lollo e Stefano che ridono e si punzecchiano a letto.

I commenti non sono mancati: “Ancora un po’ che ravanano e trovano il petrolio secondo me!”, “Ora si che vedo Lorenzo preso”, scrive un altro utente facendo riferimento alla storia di Lorenzo con Shaila. E ancora: “Farebbero meno drama di Maria Sconfitta non ho dubbi”, “Chi fa la donna?”, chiede ancora un altro utente su X.

intanto loro hanno palesemente chiavato pic.twitter.com/ESB81XCAsM — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 16, 2024

Ovviamente, le voci che circolano su Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi sono solo gossip, alimentati da commenti maliziosi e interpretazioni degli utenti momenti che, come spesso accade, vengono esagerati sui social. Lorenzo non ha mai fatto coming out, mentre Stefano Tediosi ha una storia con Federica Petagna, l’ultima eliminata dal Grande Fratello.