Tina Cipollari è la regina di Uomini e Donne, al punto che per i fan non è nemmeno ipotizzabile per scherzo una edizione senza di lei. Che quindi tornerà in studio con il collega Gianni Sperti a settembre, o meglio a fine agosto per le registrazioni, e commentare con il suo solito piglio le vicende sentimentali di tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri del parterre over.

Ma se Tina Cipollari e Gianni Sperti sono stati confermati, ma al momento l’unico dubbio riguarderebbe la presenza di Tinì, anche lei da anni opinionista anche se decisamente più silenziosa degli altri due del dating show di Maria De Filippi. Il suo destino infatti pare che verrà deciso nelle prossime settimane, stando alle più recenti indiscrezioni riportate da Amedeo Venza sui social.

Tina Cipollari con i poliziotti, la foto diventa virale

A proposito di nuova stagione, in questi ultimi giorni è stata smentita l’indiscrezione secondo cui Tina Cipollari e Gianni Sperti sarebbero i tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne. “Non riuscirei a sopportare di vedere la persona che mi piace in atteggiamenti intimi con qualcun altro”, le parole dell’opinionista in merito.

“Nel parterre over sarei molto selettivo, ascolterei con attenzione la persona con cui mi rapporto perché in questo momento cerco un’intesa mentale. Sarei una spugna e non potrei che migliorare. Un’intesa solamente fisica mi annoierebbe”, aveva concluso. Insomma, nessun trono per loro che dunque torneranno al loro posto.

Ma che ci fa Tina Cipollari in compagnia di due agenti di polizia? La foto in compagnia di alcuni poliziotti della provincia di Matera è apparsa sul profilo Facebook ufficiale della questura ed è subito diventata virale. “La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano”.