Gemma Galgani tornerà a settembre a Uomini e Donne? Sicuramente, sostiene il pubblico che da anni segue le vicende amorose della dama storica del programma. Salvo, certo, colpi di scena durante l’estate. Ma chi ha seguito fino alla fine l’ultima stagione, ha visto anche il principe di una conoscenza tra lei e un nuovo cavaliere. Pietro, questo il suo nome, sembrava molto preso da lei.

Tra i due, però, non sono mancati gli screzi, tuttavia entrambi si erano mostrati propensi a continuare la conoscenza anche dopo la fine di Uomini e Donne per darsi una possibilità. Gemma Galgani aveva concluso il suo percorso dichiarando di voler continuare a uscire con Pietro e questa decisione aveva subito scatenato Tina Cipollari.

Gemma Galgani dopo UeD, ennesima delusione

Per l’opinionista, da sempre nemica della dama, la frequentazione con Pietro sarebbe durata ben poco al di fuori del programma e, a quanto pare, aveva ragione. Proprio in queste ore, infatti, Gemma Galgani ha pubblicato un contenuto su Instagram in cui ha riportato una frase alquanto criptica sulle delusioni e il mancato interesse di certe persone.

Nello specifico, la dama ha fatto riferimento al fatto che se un uomo non ti cerca perché non è interessato bisogna lasciarlo andare e non rimuginarci più sopra. Il nome di Pietro non è mai stato menzionato in maniera esplicita, dopotutto lei è sempre stata molto riservata in merito alla sua vita privata sui social. Tuttavia, dal post in questione, appare evidente che le cose nella sua vita sentimentale non stiano andando esattamente nel migliore dei modi.

Per il resto, durante la pausa estiva di Uomini e Donne, pare che Gemma Galgani si stia dedicando molto ai suoi affetti e alla sua famiglia. Proprio di recente ha incontrato Ida Platano per trascorrere un po’ di tempo insieme, inoltre è in fibrillazione per l’inizio di Temptation Island, lo dimostrano i numerosi post che ha condiviso in questi giorni sul suo profilo.