Claudia Lenti e Alessio Pili Stella, che fine hanno fatto dopo Uomini e Donne? Stanno ancora insieme? Nell’ultimo periodo ex dama ed ex cavaliere hanno fatto perdere un po’ le tracce di loro e questo è bastato per spingere i fan della coppia a domandarsi cosa sia successo e anche se sia finita tra loro. Vero è che il loro percorso in trasmissione è stato costellato di alti e bassi.

Ci hanno messo un po’ a prendere la decisione di andare via insieme e, come spesso accade a Uomini e Donne, in tanti si sono mostrati scettici davanti al loro sentimento, arrivando a scommettere che la loro storia non sarebbe durata molto al di fuori. E invece dopo l’uscita di scena la relazione tra Alessio e Claudia è decollata.

Alessio e Claudia di UeD lasciati? Cosa sta succedendo

Lo hanno confermato loro stessi nel corso di un’ospitata a Uomini e Donne avvenuta poco prima della chiusura della stagione e persino a Verissimo, dove hanno rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin. Ma qualcosa, a detta dei fan, potrebbe essere cambiato. Sono giorni e giorni che non si mostrano insieme e questo è stato il primo campanello d’allarme.

Pur di avere notizie e capire se è finita qualcuno ha pensato bene di scrivere a Lorenzo Pugnaloni e tra l Instagram Stories il blogger ha spiegato di non essere a conoscenza di alcuna crisi tra i due ex volti di Uomini e Donne. Entrambi hanno impegni importanti, sia lavorativi sia personali, che li stanno tenendo molto occupati.

Dunque starebbero ancora insieme, anche se non sono ancora intervenuti direttamente per spiegare il motivo della loro assenza sui social. Ma Claudia potrebbe essere più che giustificata perché nelle ultime ore ha fatto sapere di essere stata colpita da un lutto. Ha pubblicato una Storia con un cuore e una scritta in cui ha voluto dare un ultimo saluto aduna sua zia scomparsa sulle note di “Sta passando novembre” di Eros Ramazzotti. Insomma, un momento non facile per lei.