“Da vomito”. Sta facendo molto discutere sul web una clip estrapolata dalla diretta h24 del Grande Fratello. Si parla di una sgradevole scoperta avvenuta in bagno da parte di alcuni concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Qualcuno, infatti, dopo aver usato la toilette della Casa, ha lasciato tutto sporco. E non solo a terra.

Ieri sera, nella casa del Grande Fratello, è stata una serata particolare. Gli inquilini, infatti, hanno ricevuto la visita di un pizzaiolo, che ha preparato diversi tipi di pizza e dispensato consigli utili su impasti e temperatura del forno. Alcuni concorrenti si sono poi cimentanti in prima persona con la pizza. Tuttavia, dai piaceri della tavola i discorsi sono presto scivolati sullo sporco in casa.

“Chi ha fatto quello schifo in bagno?”. Grande Fratello, la scoperta vergognosa. E se la ridono

Le telecamere hanno ripreso un confronto in giardino tra Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Alfonso D’Apice ed Emanuele Fiori. “Tra il water e il bidet…. E pensa se lui ti ha impastato la pizza…”, ha detto Stefano. Alfonso ha esclamato: “Dai, non ci credo!”. Il “mistero” è durato poco, in cucina Lorenzo ha svelato a tutti in cucina di cosa Stefano stava parlando: “Anche oggi qualcuno ha cag*** e non ha pulito”. Ma l'”autore” non si è scoperto. A quel punto, l’ex tentatore di Temptation Island ha provato a fare ironia: “Vabbè, per risparmiare l’acqua si può fare. Potremmo stabilire che l’ultimo prima di andare a dormire scarica”.

Dopodiché l’ex volto di Temptation Island ha fornito ulteriori dettagli che il pubblico a casa avrebbe probabilmente evitato volentieri: “Qualcuno ha verniciato a spruzzo sui muri”. Tra battute e commenti di cattivo gusto, la regia del Grande Fratello ha provato a silenziare i dialoghi, ma alla fine si è capito comunque tutto.

Oltre allo sporco in bagno, a disgustato il pubblico è stato anche il fatto che i concorrenti ne parlassero apertamente durante la cena. “Stefano è da vomito, e crede di essere divertente, ma io boh. Ed è stato pure censurato. Tutto questo schifo mentre mangiano, mah”, ha protestato un utente su X.

Nel corso delle edizioni, il bagno della Casa è stato spesso teatro di momenti “indimenticabili”. Anche durante i primi giorni dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, Jessica Morlacchi, Ilaria Clemente e Mariavittoria Minghetti si sono trovate davanti a una scena che ha lasciato loro, e il pubblico, senza parole.

#grandefratello

Stefano da vomito e crede di essere divertente, ma io boh. Ed è stato anche censurato, tutto questo schifo mentre mangiano ,mah. pic.twitter.com/wDbPjv6gSg — yonni (@yonni725) December 12, 2024

Tutto è iniziato quando le tre gieffine, designate alla pulizia del bagno, si sono messe a fare le faccende. Jessica, in un momento di sconforto misto a disgusto e incredulità, ha chiesto: “Ma quella è Nutella?”. Le tre concorrenti, armate di guanti, candeggina e prodotti per la sanificazione, sono rimaste letteralmente scioccate dalle condizioni in cui versava il bagno, ad appena una settimana dall’ingresso degli inquilini.