Nel corso dell’ultima settimana nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes è stata al centro di numerose tensioni e critiche da parte di alcuni coinquilini. A qualche giorno dal suo rientro la situazione è tornata precisamente quella prima della sua eliminazione. Così, mentre lei era a letto a dormire, molti inquilini hanno deciso di fare una sorta di sit-in fuori in giardino proprio per parlare di questa ‘criticità’, se così vogliamo chiamarla. Quasi tutti, tranne Iago, Stefania, Javier e Amanda, hanno puntato il dito contro Helena, contro i suoi continui attacchi verso molti di loro.

Ma non tutti appunto sono stati ad ascoltare ed annuire, uno tra tutti, Iago Garcia, che ha messo in guardia tutti gli altri, definendoli un branco pericoloso. Senza timore Iago ha detto a tutti, negli occhi: “Questo è un branco. Mi ricorda il bulling della scuola. L’unica cosa che qui importa è distruggere Helena. 24 ore sempre a parlare di lei. È troppo. Basta. Non ha ucciso nessuno. E basta dirmi ‘ammetti che sbaglia’ io non ammetto nulla!”.





Grande Fratello, Iago difende Helena: "Voi altri siete un branco"

E ancora Iago: “Voi ci avete riunito intorno al tavolo per convincerci a isolare Helena e a portarci dalla vostra parte. Quando si fanno i discorsi per convincere gli altri si fa un gioco non bello. Da quando sono tornato qui dentro avete cercato di convincermi che Helena si stava comportando male, quindi qualcosa non quadra. Siete venuti uno a uno a cercare di convincermi”.

IAGO IN DUE MINUTI HA SMONTATO TUTTI USANDO PAROLE FORTI, SUBITO CHIARA, LORENZO E SHAILA CHE SI STRAPPANO I CAPELLI PER DIFENDERSI DANDOGLI PRATICAMENTE RAGIONE#grandefratello #heleners #zelena pic.twitter.com/bzYcgk6FH1 — Jaylee (@Jaylee_____) January 30, 2025

“un altra cosa che mi sorprende vivamente è che parliamo del bollitore come se fosse un coltello alla schiena quando qua ci sono parole che feriscono molto di più che un bollitore che sta volando per casa”



AAAAA IAGO TI SPOSO

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#grandefratello #heleners pic.twitter.com/dN5ODeL2jS — Suavefiore🌺 (@suavefiore) January 30, 2025

Iago continua a difendere Helena: “Vedo che questa maggioranza di persone vuole convincere gli altri che la sua attitudine va oltre al gioco, e che dovrebbe essere espulsa. Ricordate che pensare che la maggioranza ha sempre ragione è la prima cosa che pensano i branchi. Pensate che la maggioranza ha messo Hitler al potere. Qui è come un rapporto mafioso: quelli che non sono d’accordo con ciò che pensate voi sono esclusi, ricevono risate, li prendete in giro”.

Zeudi parte con un monologo supercazzola e Stefania la smonta chiedendo… "Scusa ma in che modo (isolandola e attaccandola) state facendo il bene di Helena?"



E Zelda va in error 404 🤡#grandefratello #heleners #zelena #helevier pic.twitter.com/GeCa9c9x2x — Greta-It'sMe (@GretaOhmg) January 30, 2025

Ilaria: “Ognuno sta esprimendo la propria”

Iago: “Senza di lei”

Ilaria: “Beh perché lei sta dormendo”

Iago: “Perché credi che lei vada a dormire? Perche si sente da sola, perche sente che tutta la gente sta contro di lei in modo cattivo”

💔#grandefratello pic.twitter.com/Uur0hQQj1j — V🤍 (@ffolkloretss) January 30, 2025

Una scena davvero brutta, specchio di una società giovane, malata, cattiva e perfida in cui è più facile scagliarsi contro il nemico comune piuttosto che essere semplicemente essere umani.

Un branco contro 1

DISGUSTO E RIBREZZO#heleners • #helevier • #grandefratello pic.twitter.com/WnBGaUKewx — esqualificata 🫧 (@estancaaffonso) January 30, 2025

Conclude quindi Garcia: “Quindi chi è il cattivo? Voi tentate di convincere i pochi che non sono contro Helena del fatto che lei sia cattiva, ma se non riuscite a convincerci allora ci deridete. Il modo di pensare ‘se non stai come stai contro di me’ è un rapporto mafioso. Fate come a scuola, io sono sempre stato abituato a stare dalla parte della minoranza. La forza del gruppo che si scaglia contro la vittima. Questo comportamento è di una perfidia allucinante che non si può permettere questo format”.

