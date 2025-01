“Scatta la denuncia”. Marco Liorni, fatti choc dopo il Capodanno Rai: la gravissima accusa

Marco Liorni ha deciso di fare una denuncia social, alla luce di quello che gli hanno fatto ai suoi danni e che rischiava davvero di metterlo in cattiva luce. Nel suo messaggio apparso su Instagram ha preannunciato la possibilità che possa far partire delle querele, dato che è una situazione molto spiacevole e che lo ha infastidito non poco.

Marco Liorni è stato avvisato di questo brutto episodio che lo riguardava direttamente. Non è il primo famoso a finire nel mirino di queste persone, infatti nelle scorse ore era stata Mara Venier ad annunciare di aver effettuato delle denunce perché c’era chi spacciava prodotti dimagranti a suo nome.

Marco Liorni denuncia tutto sui social: “Una cosa falsa”

In particolare Marco Liorni si è accorto di filmati pubblicati in rete, in cui lui sembrava protagonista di gesti al di sopra delle righe. Ma in realtà, questa è stata la sua denuncia, tutte quelle cose lui non le ha mai dette ma c’è chi si è divertito a riprodurre altre frasi che lo mettevano in cattiva luce. Ed è ora corso ai ripari per protestare contro questo comportamento.

Il conduttore de L’Eredità ha scritto su Instagram: “Sta girando un video falso che è stato creato con l’A.I. in cui dico parolacce e bestemmio, facendo credere che sia un estratto della notte di Capodanno su Rai Uno. Ho già chiesto all’autore di rimuoverlo. Mi riservo azione legale“. Il sito Biccy ha riferito che si trattava di due clip, su Instagram e TikTok, in cui c’era Liorni intento a dire parolacce e a insultare durante L’anno che verrà, cosa che non è mai avvenuta.

E poi lo stesso presentatore Rai ha posto l’accento sulla pericolosità dell’intelligenza artificiale: “Sicuramente quasi tutti riconosceranno il falso. Ma ne basta uno che invece ci crede… Altra occasione per farci qualche domanda sulla facilità di creare fake quasi perfetti con l’intelligenza artificiale”.