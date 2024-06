È passato quasi un mese esatto dal giorno in cui Sarah Toscano è stata eletta vincitrice di Amici. Da quel giorno tantissime emozioni, e qualche critica, erano cadute sulle spalle della cantante 18enne. Subito dopo la vittoria del programma era incredula. “Sto ancora realizzando cosa sia successo – aveva detto Sarah in lacrime abbracciando il trofeo – essere entrata qua senza saper niente e poi essere qui … sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile. Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta”.

In lacrime anche Lorella Cuccarini: “Era una scommessa, per me è l’emblema del programma: non aveva mai fatto una lezione di canto ha fatto un percorso in crescita poi è scattato qualcosa nel serale ed è diventata così”. C’erano poi state le polemiche.





Amici 23, per Sarah Toscano il sogno Sanremo è possibile

Ad accenderle alcuni suoi atteggiamenti nel video della sua nuova canzone Sexy Magica. Atteggiamenti ritenuti non consoni. Già durante l’anteprima del filmato c’erano state delle considerazioni negative, perché ritenuta troppo sensuale. Poi è arrivata la mazzata finale, visto che un hater ad esempio le ha detto: “Pessimo esempio per gli adolescenti, ma che lo ha girato Elodie?”.

Eppure il suo talento era emerso tanto che anche chi non aveva visto il programma si era accorta di lei. Ed ora sembra proprio che Sanremo sia un’opportunità. Amedeo Venza rivela che Carlo Conti ci starebbe pensando, cambiando le carte in tavola. Sarah, infatti, non aveva fatto mistero di temer il palco dell’Ariston.

“Penso che Sanremo sia un obiettivo da raggiungere molto importante. Però chiaramente non ho fretta perché ho 18 anni, non penso che se non vado a Sanremo quest’anno, non ci andrò mai più. Anzi, penso che bisogna aspettare il momento giusto, il pezzo giusto. Non ho assolutamente fretta, né la voglia di correre”.