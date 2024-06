Perla Vatiero è in dolce attesa? Nelle ultime ore un video ha fatto scatenare i fan di Mirko Brunetti e della compagna vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ovviamente la notizia si è diffusa rapidamente. Ovviamente i “Perletti” sono sempre molto attenti a tutto quello che i due pubblicano sui social e stavolta tutto è nato da un video in cui c’è una scena particolare.

Stiamo parlando di un video in cui si vede Mirko parlare ad una cena con altre persone. Ad un certo punto l’ex gieffino annuncia un nuovo arrivo e tocca anche il pancino della ragazza seduta a fianco a lui. Il volto della ragazza non si vede, ma i fan più attenti hanno notato un dettaglio: la giovane porta al dito l’anello di Perla e dunque hanno ipotizzato che si tratti proprio di lei!

Perla e Mirko aspettano un bambino? La verità…

Sui social il video è diventato rapidamente virale e tutti i fan della coppia sono andati in visibilio. Ma la verità è un’altra. A spiegarla è stato lo stesso Mirko Brunetti che ha spiegato: “Ragazzi buongiorno allora finalmente è uscito il cortometraggio e sono felicissimo. Ringrazio ancora la Fondazione Totò Morgana e il dottor Marco, ringrazio Patrizia per avermi scelto per questo piccolo ruolo, sono veramente felice perchè è stata la mia prima esperienza”.

“Ma soprattutto sono felice – continua Mirko – per il messaggio che questo cortometraggio contiene perchè è rivolto a tutti i giovani ragazzi, a tutti gli uomini, perchè è un argomento poco conosciuto, anch’io non ne ero a conoscenza e quindi spero che anche grazie a questo cortometraggio possiamo mandare e far conoscere questo argomento a tutti i ragazzi perchè è veramente molto importante e io sono veramente felice di aver fatto parte di questo progetto”.

L’obiettivo della fondazione e del video è quello di sensibilizzare i più giovani sulle patologie che possono anche portare all’infertilità e in generale invitano a fare prevenzione: “Noi ragazzi, uomini a volte siamo molto pigri – commenta Mirko Brunetti – sopratutto difronte a certe tematiche. Magari tutti insieme, fratelli e sorelle, mamme e figli, fidanzati, possiamo farci forza e con una semplice visita prevenire tutto ciò.

Grazie a tutti 🫶🏻”.

