Sono parole choc quelle che arrivano da Amedeo Venza, esperto di gossip e sempre super informato. Nel mirino Perla Vatiero e Mirko Brunetti del Grande Fratello che starebbe cercando di nascondere l’impossibile: una crisi profondissima. Solo poche settimane fa la coppia si era giurata amore a Verissimo. “Sapevo che c’era ancora del sentimento, già nel momento dell’incontro nella Casa. Era un po’ la nostra situazione esterna ad aver complicato il tutto, avevamo fatto un passo troppo grande per la nostra età”, avevano detto a Silvia Toffanin.

E ancora: “Le nostre giornate non avevano senso, ci eravamo spenti. Abbiamo fatto dei grandi passi troppo presto, adesso dobbiamo viverci con spensieratezza e normalità, piano piano. Dobbiamo riassestarci un po’. É l’uomo della mia vita, non ho mai smesso di pensarlo. Non andremo a convivere subito, devo prima riprendere in mano la mia vita”.





Grande Fratello, Mirko Brunetti e Perla Vatiero in crisi

Parole che ora sembrano aver ben altro valore dopo il messaggio di Amedeo Venza che solo ieri, sulla sua pagina social scriveva: “Mi dicono che una coppia del gf è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni. M. P”. Venza che poi era di nuovo tornato sulla questione con un video.

“Non travisate le mie parole, non ho detto che si sono lasciati, ho detto che c’è una forte lite in corso. Ho un mio pensiero, cioè che la parte maschile della coppia non è presa dalla fidanzata, questo lo capirete col tempo”. Ovvio che M. e P. sono Mirko e Perla che sui social non perdono occasione per mostrarsi più innamorati che mai.

Ed ecco l’attacco di Venza: “Se provano minimamente a smentire racconto anche quello che è successo, perché bisogna prendere il buono e il cattivo di queste situazioni non è che potete sempre fingere, e far vedere che è sempre tutto ok, perchè se non va bene lo dovete far sapere alla gente a cui proponete le vostre storie, i vostri baci, i vostri inciuci”. Perla, che insieme a Mirko sta costruendo il suo successo attuale, non gradirebbe affatto la gogna pubblica. “Passarebbe per bugiarda e sa bene le conseguenze”, scrive un fan.