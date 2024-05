Spettacolare notizia per l’attore italiano delle fiction, che si è unito in matrimonio con la sua amata compagna, con la quale è legato da ben 10 anni. A pubblicare le immagini è stato lui sul social network Instagram, ma c’è stata anche una sorta di esclusiva da parte del settimanale Diva e Donna, che ha pure riportato le prime dichiarazioni dei due sposi dopo il sì.

L’attore italiano, protagonista di questo meraviglioso matrimonio in spiaggia, ha anche avuto una figlia nel 2021 che hanno chiamato Mia. Hanno scelto una location impossibile da dimenticare, infatti sono convolati a nozze nell’isola di Mauritius, Oceano Indiano. Ora sono marito e moglie con una cerimonia che è stata fatta all’estero, ben distante dall’Italia.

L’attore italiano si è unito in matrimonio con la sua storica compagna

L’attore italiano e la sua neo moglie hanno celebrato questo matrimonio con una cornice da sogno, infatti hanno scelto il tramonto per dichiararsi l’amore eterno. Entrambi hanno usato degli abiti bianchi. E a Diva e Donna hanno esclamato: “Poi questo viaggio è stato soprattutto l’occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore: ci siamo scambiati le promesse in spiaggia, vestiti di bianco, davanti a un tramonto da sogno”.

A sposarsi sono stati Roberto Farnesi, famoso per la sua recitazione ne Il paradiso delle signore, e Lucya Belcastro. Queste sono state le loro dichiarazioni finali: “Un rito simbolico emozionante che darà di sicuro nuova linfa al nostro rapporto”. Quindi, momento straordinario per la neo coppia di sposi, con la ciliegina sulla torta sul loro legame meraviglioso.

Farnesi, 54 anni, ha recitato anche in altre fiction come Carabinieri, CentoVetrine e Al di là del lago. La moglie Lucya Belcastro è nativa di Montevarchi (Arezzo) e ha studiato Lingue a Firenze. I due hanno una differenza di età di 24 anni, ma questo non ha mai creato problemi.