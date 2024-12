Federica Panicucci è una veterana di Mediaset e infatti dopo anni e anni è ancora protagonista di Canale 5. Si ’sdoppia’ ogni mattina, tra Mattino 5 e Mattino 4 e anche per queste feste natalizie che si avvicinano l’azienda ha deciso di affidarle ben due programmi. La conduttrice sarà infatti in prima serata il 25 dicembre con il consueto Concerto di Natale e il 31 dello stesso mese con l’evento Capodanno in Musica, il cui cast non è però stato ancora svelato.

“La conduttrice durante le festività avrà il doppio impegno in prime time su Canale 5 con il Concerto di Natale la sera del 25 dicembre e Capodanno in Musica il 31”, si legge sul portale di Davide Maggio che però dà anche altre anticipazioni sul futuro prossimo di Federica Panicucci in tv. Natale sta per arrivare e molti programmi subiranno delle variazioni.

Leggi anche: “Per lei il programma numero uno della Rai”. Colpaccio di Selvaggia Lucarelli, le indiscrezioni





Federica Panicucci saluta Mattino 5

Per esempio andranno in pausa Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi mentre, 25 e 26 dicembre a parte, Mattino 5 andrà regolarmente in onda. Con una novità, svela ancora Davide Maggio. Sul suo sito ha infatti rivelato di essere venuto a conoscenza che Federica Panicucci condurrà il rotocalco mattutino di Canale 5 fino a martedì 24 dicembre.

Lascerà poi la conduzione a Francesco Vecchi, che dopo la pausa nei giorni rossi del calendario (25 e 26 dicembre e il 1 e il 6 gennaio 2025) proseguirà in solitaria. Federica Panicucci tornerà al fianco del giornalista a partire da martedì 7 gennaio, dunque a feste finite.

Per quanto riguarda invece il rotocalco mattutino di Rete 4, al contrario di Mattino 5, andrà in vacanza. Sempre in base alle indiscrezioni raccolte da Davide Maggio l’ultima puntata del programma che la presentatrice conduce con Roberto Poletti prima di congedarsi per le vacanze è prevista venerdì 20 dicembre. Da lunedì 23 dello stesso mese andrà infatti in onda eccezionalmente in quello slot orario la soap opera tedesca Tempesta d’amore. Da martedì 7 gennaio tornerà tutto alla normalità.