Un vero e proprio colpaccio potrebbe esserci nel mondo televisivo. Selvaggia Lucarelli, nota per essere una storica giurata di Ballando con le stelle, potrebbe adesso firmare per un altro programma di enorme successo. Per lei si tratterebbe di un ulteriore salto di qualità e sarebbe sicuramente felicissima di poter dare il suo prezioso contributo, in una trasmissione che tutti attendono con trepidazione.

L’indiscrezione su Selvaggia Lucarelli e questo programma super top è arrivata dal sito Fanpage. E sono anche usciti i dettagli su ciò che potrebbe svolgere la giornalista. Quest’ultima non ne ha ancora parlato, quindi per ora non ci sono né conferme né smentite, ma sta di fatto che un conduttore starebbe facendo di tutto per prenderla.

Selvaggia Lucarelli, non solo Ballando con le stelle: cercata dal programma più amato

Selvaggia Lucarelli non si sposterebbe affatto, infatti resterebbe sempre su Rai 1 ma in un programma che per certi versi è sicuramente ancora più importante rispetto al già lusinghiero Ballando con le stelle. C’è un presentatore che avrebbe individuato nella sua persona la figura ideale per affiancarlo in alcune serate delicate ed emozionanti.

Secondo Fanpage, Selvaggia potrebbe essere una delle figure femminili di Sanremo 2025. Carlo Conti avrebbe pensato a lei come una delle possibili co-conduttrici del Festival. E il sito Gossip e Tv ha sottolineato il fatto che il direttore artistico della kermesse musicale punterebbe su una personalità rilevante. E dunque si può parlare di un vero colpaccio per lui.

Sanremo 2025, chi affiancherà Carlo Conti? Spuntano due ipotesi e una è clamorosa: Selvaggia Lucarelli verso l’Aristonhttps://t.co/miAgCtzmtV #Sanremo2025 — BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 13, 2024

Oltre a Selvaggia Lucarelli, si pensa anche alla possibilità che un’altra co-conduttrice scelta da Conti potrebbe essere Geppi Cucciari. Non resta che attendere novità nelle prossime settimane.