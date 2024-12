Lutto per Roberta Bruzzone, a La Vita in Diretta la vicinanza di Alberto Matano. Assente da qualche giorno in studio, oggi la famosa criminologa è tornata in video. A dare notizia di questo terribile dolore è stato, in apertura, il conduttore che prima ha ringraziato Bruzzone per essere tornata in onda, poi le ha fatto le condoglianze a nome di tutto il team di Rai, aggiungendo poi parole che in questo momento hanno assunto un significato diverso: “Sai che noi ti vogliamo bene”.

Bruzzone è apparsa provata, con gli occhi lucidi. Del resto la prova che sta affrontando in questi momenti è una delle più dure e difficili che la vita può riservare nel suo corso. La criminologa, infatti, deve fronteggiare la perdita più dura.





Roberta Bruzzone, morta la madre della criminologa

Quella della madre. La notizia della scomparsa della mamma di Roberta Bruzzone era filtrata qualche giorni fa. Il convegno “Dr. Jekyll e Mr. Hyde – viaggio nella manipolazione relazionale”, previsto per martedì 26 novembre al Palariviera era stato annullato proprio in segno di rispetto nei confronti della criminologa e del suo dolore.

Si leggeva sulla nota ufficiale: “Siamo spiacenti di comunicare che il convegno programmato per domani martedì 26 novembre ore 19 al Palariviera, è annullato per un grave lutto che ha colpito la dottoressa Bruzzone. L’Ats 21, Cooss marche, Fifa Security, Coop. Abilita partecipano al dolore della professoressa Bruzzone per la perdita della cara mamma”.

Professionista di grandissimo spessore, oltre a presenziare come ospite in programmi televisivi, Roberta Bruzzone è stata autrice e conduttrice della trasmissione La scena del crimine, andata in onda sulla rete locale GBR – Teleroma 56, nonché conduttrice di Donne mortali, andata in onda per tre edizioni sull’emittente Real Time . Nel 2024 è conduttrice del programma in otto puntate Nella mente di narciso, su RaiPlay, incentrato su quattro casi di cronaca nera.