Uomini e donne, l’ultimo scandalo del cavaliere. Chi pensava che le sorprese fossero finite con la chiusura dell’ultima edizione di “Uomini e Donne” si sbagliava di grosso! Proprio sul finale, Maria De Filippi ha preso una decisione choc, cacciando Ernesto Russo per le sue scappatelle fuori dallo studio.

Ernesto Russo non ha mai negato di frequentare altre donne al di fuori del programma. Per questo non si è mai pentito del suo comportamento, come ribadito in alcune recenti interviste. Tuttavia per Maria De Filippi il suo atteggiamento era incompatibile con il programma. La decisione della presentatrice ha fatto felice le numerose dame sedotte ed abbandonate da Ernesto, difeso solo da Cristina Tenuta.

Uomini e donne, scoperta choc sullo storico cavaliere

Mentre il dating show di Canale 5 salutava i suoi spettatori, una bomba è esplosa riguardo un altro ex cavaliere, Biagio Di Maro, eliminato un anno fa. Giuliano, figlio di Biagio Di Maro, ha deciso di raccontare tutto in un video. “La verità su mio padre? La dico io, visto che il nostro rapporto è ormai distrutto”, ha esordito Giuliano. Secondo il figlio, Biagio avrebbe mantenuto una relazione segreta con un’altra donna per un anno intero, mentendo a tutti, compresa la redazione del programma.

La misteriosa amante, stanca delle promesse non mantenute, avrebbe infine deciso di smascherarlo, contattando direttamente Maria De Filippi e il suo team. “Lei aspettava perché lui le diceva ‘non vado più, voglio te’ e invece continuava a illudere le dame in trasmissione”, ha spiegato Giuliano.

Lo scandalo ha portato Maria a prendere una decisione drastica: a febbraio scorso, Biagio è stato allontanato definitivamente dallo studio. Maria, con la sua solita fermezza, ha chiarito: “Biagio, io non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti. Ma questa trasmissione può andare avanti sia con te, che senza di te. Non posso tollerare chi gioca sporco”.

Nonostante Biagio avesse tentato di rientrare nel programma come se nulla fosse accaduto, Maria non ha ceduto. “Prima giocavi il ruolo della vittima e intanto ti rimettevi il cartoncino con il nome appuntato sul petto. Non ho scritto ‘scema’ addosso. Non ho alcuna antipatia, ma ormai è diventata una cosa insostenibile”, ha detto la conduttrice, ponendo fine alle scuse di Biagio.