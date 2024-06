Mario e Ida Platano dopo Uomini e Donne, come stanno davvero le cose? In queste settimane l’ex corteggiatore e la ex tronista sono al centro dell’attenzione per un presunto riavvicinamento. Da tempo si parla dei tentativi che lui starebbe facendo per riconquistare la fiducia della parrucchiera. Sarebbe andato almeno due volte a Brescia per farle una sorpresa, ma lei non avrebbe cambiato idea sulla loro frequentazione.

Ma chi lo conosce assicura che non si è dato per vinto. Ida Platano, dal canto suo, indossa ancora l’anello che Mario le aveva regalato per il compleanno e anche questo particolare è sembrato un indizio importante sul loro futuro fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi. A fare un po’ di chiarezza, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram ha svelato che in realtà i due non si starebbero vedendo.

Mario, pubblico UeD incredulo: “Diteci che è uno scherzo”

“No, non stanno insieme. Basta”, ha scritto l’esperto di Uomini e Donne, aggiungendo però che uno dei due il pubblico potrebbe rivederlo in tv. Al momento non si conoscono altri dettagli, ma non si esclude che possa essere Mario ad avere la possibilità di rimettersi in gioco per cercare l’amore. Sul trono.

È un rumor ancora tutto da confermare quello su Mario al posto di Ida Platano sulla poltrona rossa, ma sono molti a crederlo possibile. Così come sono molti gli spettatori già ‘sul piede di guerra’ al solo pensiero del ritorno dello speaker alla fine della pausa estiva o come cavaliere del parterre over o come tronista.

Diversi i siti che non escludono la possibilità che Maria De Filippi chieda a Mario di accomodarsi sulla poltrona rossa e c’è già chi l’ha commentata in modo netto. “Scusate, penso di non aver capito bene”, “Ditemi che è uno scherzo”, si legge su X il 31 maggio in merito all’eventualità che l’ex pretendente di Ida diventi protagonista del trono classico della prossima edizione. Insomma, ammesso che avvenga sarebbe un ritorno poco gradito da molti.