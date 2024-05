Nella puntata del 23 maggio di Uomini e Donne, Daniele Paudice ha fatto la sua scelta. Il tronista ha deciso di iniziare una conoscenza fuori dal programma con Gaia Gigli. Dall’altra parte c’era l’altra corteggiatrice, Marika Abbonato . “Mi hai dato tanto, non sempre ti ho detto le cose che provavo e sentivo. Tu non sei la mia scelta, e non per ripiego come avevi detto tu. Non sei la mia scelta perché dall’altra parte sento qualcosa di più forte”, le parole di Daniele alla sua non scelta.

Marika Abbonato ha rotto il silenzio dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne, che ha preferito iniziare una conoscenza con Gaia Gigli. “Sono contenta che lui abbia scelto con il cuore. Mi sono risparmiata la fatica di dirgli di no qualora avesse scelto me. Gli avrei detto di no”, ha spiegato la ragazza, aggiungendo si essersi sempre sentita come una amante in tutti questi mesi. “Non mi ha dimostrato tante cose, nonostante dicesse che lo faceva”, aveva detto alle telecamere di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Marika Abbonato: “Soffro di attacchi di panico”

“Mi sono sentita dall’inizio alla fine una amante. È una cosa che mi rimprovero”. Marika ha anche confessato di non aver mai provato dei sentimenti nei confronti del tronista: “Quando l’ho visto in esterna con Gaia, era felice. Io non posso parlare di sentimenti ma di sensazioni. Secondo me, a prescindere, se lo merita. Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi, vivere con leggerezza”, aveva detto ancora la giovane.

In questi mesi Marika ha raggiunto una certa fama e parlando con i suoi follower su Instagram ha voluto raccontare qualcosa di molto intimo, la sua battaglia con l’ansia: “Ricordo come se fosse ieri il mio primo attacco di panico nel dicembre del 2022, è un argomento che mi tocca sempre molto, i primi mesi non mangiavo e sono dimagrita molto e ho perso tanti capelli, non riuscivo più a guidare, l’ansia ha avuto un impatto significativo sulla mia vita”.

“Ho avuto anche dei problemi alla pelle e potrei andare avanti – ha proseguito l’ex corteggiatrice di Uomini e donne – , con il tempo sono riuscita a farmi forza e alla fine vedo un bagliore di luce in fondo al tunnel anche se non è stato semplice”, ha spiegato ancora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne parlando con i suoi follower di Instagram.