Ida Platano, ancora lei. Uomini e Donne è finito già da qualche settimana ma la ex dama e ora anche ex tronista continua a essere un personaggio cardine del programma. Tornerà a settembre nel parterre per provare di nuovo a trovare l’amore? O tornerà sui suoi passi e perdonerà Mario che, dicono, sta provando il tutto e per tutto per riconquistare la sua fiducia? Queste sono le domande che si sta facendo il pubblico di Maria De Filippi.

Al momento, lo premettiamo, non c’è alcuna certezza sul futuro di Ida Platano. Impossibile prevedere cosa succederà questa estate ma come detto i rumor non si arrestano. Sono anni del resto che le vicende sentimentali della parrucchiera di Brescia incuriosiscono i telespettatori. Ricordate? La relazione più chiacchierata è stata quella che ha avuto con Riccardo Guarnieri, con il quale ha fatto coppia per circa un anno e mezzo, ma tra alti e bassi.

Ida Platano e Mario dopo UeD, il dettaglio subito notato

Nell’edizione 2022/2023 di Uomini e Donne per lei è arrivato Alessandro Vicinanza e con lui è stata per circa 11 mesi. Lei poi è diventata tronista e lui si è legato a Roberta Di Padua. In mezzo a questi due ex fidanzati ci sono state anche frequentazioni con Diego Tavani e Marcello Messina, anche loro nel cast del trono over.

Ma tornando al presente, ora a Deianira Marzano è arrivata una nuova segnalazione su Ida Platano. Una fan di Uomini e donne l’ha informata del fatto che la tronista indosserebbe ancora l’anello che Mario le ha regalato il giorno del suo compleanno. E se a questo si aggiunge che sui social si parla di riavvicinamento è stato un attimo fare due più due.

“Ida indossa l’anello che Mario le ha regalato per il compleanno durante il programma”, si legge nella Storia dell’esperta di gossip. In uno dei tanti contenuti che Ida ha pubblicato per sponsorizzare prodotti o per sfoggiare il suo nuovo look si vedrebbe il gioiello che Cusitore le ha donato in studio quando la loro frequentazione era ancora in corso. Nessuno dei due però ha confermato questo presunto riavvicinamento.