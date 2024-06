Uomini e Donne, il programma è finito da qualche giorno ormai ma c’è già chi pensa a settembre monitorando i protagonisti sui social. E ne sono successe già di cose interessanti per il pubblico di Maria De Filippi, come la rottura tra Emanuela e Marco Antonio e i rumor sulla crisi tra Asmaa e Cristiano. Ovviamente attenzione massima su Mario e Ida Platano: pare che lui stia facendo di tutto per riconquistare la sua fiducia.

Ma come detto già si pensa alla nuova stagione e pare che Maria De Filippi abbia già delle idee per settembre. Rivoluzione in arrivo? Secondo Riccardo Signoretti, che qualche settimana fa è stato ospite in studio per indagare sulla storia tra Giucas Casella e Tina Cipollari, questa settimana ha pubblicato sul suo magazine un’indiscrezione che riguarda proprio l’opinionista del dating show.

Uomini e Donne, rivoluzione in arrivo per Tina?

Lo scoop è addirittura sulla copertina dell’ultimo numero di Nuovo Tv e appunto riguarda Tina Cipollari. “Delusa dalla volubile Ida Platano, la De Filippi adesso vuole Tina Cipollari sul trono: ‘C’è un uomo per te’ […] Che cosa ha in mente Maria per il prossimo settembre. Vuole davvero Tina sul Trono Over, quello che è stato nei mesi scorsi di Ida Platano“.

In realta, dicono sempre i beninformati, sarebbero mesi che la conduttrice tenta di convincere Tina Cipollari a prendere posto sul trono. “Nel dating show di Canale 5 potrebbe arrivare una vera rivoluzione – scriveva Novella 2000 a dicembre scorso – Maria ha puntato sul ritorno della Platano, ma adesso la presentatrice ha in serbo un vero colpo di scena. Questa novità pare che riguardi Tina Cipollari. Non possiamo dire al momento di cosa si tratta nel dettaglio, perché non è ancora andata in porto. Ma sul web ci sono già dei rumor e delle ipotesi sulla questione“.

Sono aperti i casting di #UominieDonne! Se vuoi partecipare al programma, iscriviti QUI 👉🏻 https://t.co/kwndouUTfg pic.twitter.com/XZJPuc2iDI — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 29, 2024

Ancora, già tempo fa sempre Nuovo Tv aveva avanzato la possibilità per Tina di diventare una tronista di Uomini e Donne: “Lavori in corso nel dating show, Maria De Filippi ha delle idee e dei progetti per i due opinionisti del noto programma. Di cosa si tratta? Da opinionisti potrebbero diventare dei tronisti. Maria si si impegnerebbe a trovare l’amore sia per Gianni che per Tina“. Sarà così?