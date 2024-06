Reazione a Catena, su Pino Insegno arriva il commento duro di una famosa conduttrice e opinionista. In queste settimane il programma ereditato da Marco Liorni sta andando molto bene, eppure le polemiche sono all’ordine del giorno. La sua conduzione, del resto, non era iniziata con il favore del pubblico. Facendo un passo indietro si ricordano i tanti commenti negativi. “Meglio Liorni, gentile discreto e delicato. Insegno è cafone e insulta i concorrenti” scriveva un utente su X.

“Da oggi torna Pino Insegno, l’amico di Giorgia, io ho già provveduto a disinstallare Rai 1, così non lo vedo neanche per disgrazia”, aveva scritto un utente alla vigilia. Un altro esortava il pubblico a “boicottare Reazione a catena e Pino Insegno. La meritocrazia deve vincere sempre”. Ma c’era anche chi lo difendeva.





Reazione a Catena, Platinette critica Pino Insegno

“A me Insegno piace, è ironico, sarcastico ed è terribilmente sincero. Non so come si faccia a preferire un Liorni, tutto ingessato e censore come un manichino”. “Che c’entrano le preferenze politiche? Io lo adoro perché è bravissimo”. Ora, dalla sua rubrica su Di Più tv interviene Platinette. “La partenza della nuova versione del programma è andata abbastanza bene ed è stata seguita da circa tre milioni di telespettatori. Tuttavia, mi suscita qualche perplessità”.

Poi ha aggiunto. “Il conduttore diventa troppo protagonista poiché Pino tende un po’ tanto a fare la primadonna”. Insomma, le immagini parlano e servirebbe un cambio di atteggiamento. Intanto, nelle prossime settimane, sotto il profilo degli ascolti il programma dovrebbe andare meglio. Una volta finita la concorrenza degli Europei di calcio. La manifestazione, infatti, porta via un alto numero di telespettatori.

Un esempio? Nella giornata del 17 giugno Reazione a catena su Rai1 non è riuscito a raggiungere nemmeno i 3 milioni di telespettatori nella giornata, fermandosi a 2 milioni e 719mila con share del 21,2%. Quindi, ha perso 3-4% di share e più di 500mila telespettatori partendo dalla sua media. Bene invece gli Europei, visto che su Rai2 Belgio-Slovacchia è stata vista da 1 milione e 484mila persone con share del 13,9%.