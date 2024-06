Allerta fiumi. Poco fa si è verificato un nuovo incidente molto simile a quello avvenuto sul Natisone, dove, come ormai tristemente noto, hanno perso la vita tre giovani vittime: Patrizia, Bianca e Cristian. Anche stavolta l’incidente si è verificato durante una gita lungo un altro corso d’acqua. Coinvolta una famiglia con figli piccoli rimasta bloccata in mezzo al fiume. Tanta paura per loro.

A pochi giorni dai fatti avvenuti lungo il Natisone si è rischiato di rivivere una tragedia molto simile. La famiglia era partita per una gira lungo il fiume, quando qualcosa durante la loro escursione è andata per storto. Il mezzo sul quale viaggiavano infatti è rimasto impigliato ad alcuni rami e le persone a bordo sono finite in acqua. È stato il panico.

Paura per una famiglia rimasta bloccata in mezzo al fiume

Paura vera nel bresciano, lungo il fiume Chiese. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, in località Sant’Apollonia a Carpenedolo. per uuna famiglia composta da mamma, babbo e due bambini di otto e quattro anni, Si trovavano con un canotto nel fiume Chiese. Stando ad una prima ricostruzione, sono rimasti impigliati tra i rami e poi sono finiti in acqua. Rischiavano di annegare trascinati dalla corrente del fiume.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno udito le urla. Sul posto oltre al personale della Croce bianca di Montichiari, sono giunti anche i vigili del fuoco con tanto di elicottero. I soccorritori sono riusciti a raggiungere la famiglia e a portarla in salvo. Per fortuna nessun ferito, ma soltanto molta paura per i protagonisti della leggerezza nel corso d’acqua.

Un altro caso simile qualche giorno fa nel Padovano, lungo il Brenta. Due giovani sono stati travolti dalla corrente delle acque del Brenta mentre tentavano di attraversarlo. Dopo essere stati sorpresi dalla corrente, uno dei due giovani è riuscito a raggiungere la riva, pur con difficoltà, mentre l’altro s’è aggrappato disperatamente a un tronco che sporgeva dall’acqua, in attesa dei soccorsi.

Decisivo, quindi, l’intervento dei vigili del fuoco partiti da Venezia con sommozzatori specializzati. Uno di questi si è calato dall’elicottero ed è riuscito a recuperare il giovane rimasto aggrappato sull’albero del fiume, mentre l’altro è stato caricato a bordo dell’elicottero dopo essere stato prelevato dalla riva.