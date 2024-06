La Rai prepara una grande rivoluzione. Nella prossima stagione ci saranno molte sorprese. Tra alcuni nuovi conduttori già certi, leggi Stefano De Martino al posto di Amadeus, c’è un’altra che si propone. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha detto: “Aspetto il mio momento. Mi divertirebbe anche condurre un game show che è un genere di appannaggio quasi esclusivamente maschile”. A proposito di Stefano De Martino. Sul motivo di una scelta così importante, e improvvisa, ci sarebbe un’ombra.

Per l’ex di Belen Rodriguez, quella della Rai è un’investitura in piena regola– “De Martino – spiega una nota di Viale Mazzini – sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 22”. Secondo alcuni, dietro questo improvviso innamoramento della Rai per Stefano De Martino, ci sarebbe una raccomandazione politica.





Roberta Capua: “Mi piacerebbe condurre un game show”

E sui social tutti hanno parlato di “punizione verso Amadeus” e di ‘vigliaccata”. Il nome che circolava era quello della sorella della premier Giorgia Meloni, Arianna. Che, all’Ansa, prontamente smentisce. Tornado alla conduttrice che sogna il game show, si tratta di Roberta Capua e pare (ma sono voci di corridoio) che qualcuno dalle parti di viale Mazzini ci starebbe pensando.

Roberta Capua ha fatto, del resto, molta gavetta. L’estate 2021 aveva segnato il suo ritorno su Rai 1. Dal 28 giugno, infatti, affianca Gianluca Semprini alla conduzione di Estate in diretta, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:45 alle 18:40. Viene confermata alla guida della trasmissione anche per l’estate 2022. Dal 29 gennaio al 5 febbraio 2022 è la padrona di casa di PrimaFestival, l’anteprima del Festival di Sanremo.

Nell’estate del 2023 è una delle concorrenti del programma di Rai 2 Non sono una signora. Nell’autunno dello stesso anno conduce su Rai 1 lo speciale Prix Italia 2023 – Appunti di un viaggio, dedicato alla 75a edizione del Prix Italia, svoltosi a Bari. Nella stessa stagione collabora con la trasmissione pomeridiana di Rai 2 BellaMa’- Generazioni a confronto. È pronta a un nuovo salto?