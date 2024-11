Momento molto particolare al Grande Fratello, infatti nella giornata del 28 novembre c’è stato un vero e proprio regalo della produzione ai concorrenti. Nessuno di loro si aspettava una simile mossa da parte degli autori, ma sicuramente col benestare anche di Alfonso Signorini i protagonisti di questa edizione hanno potuto ricevere qualcosa di inaspettato.

E tutti hanno gradito particolarmente questo regalo del Grande Fratello. I concorrenti sono rimasti increduli e poi ovviamente hanno detto grazie per questo gesto. Subito dopo hanno messo in pratica ciò che gli era stato detto dalla regia e la loro giornata è stata in un certo senso stravolta in positivo.

Grande Fratello, regalo ai concorrenti: cosa hanno ricevuto in casa

Come è possibile leggere sul sito ufficiale del Grande Fratello, è spettato a Tommaso e Luca parlare agli altri concorrenti e a prendere in mano il regalo valido per tutti i concorrenti. I due gieffini hanno preso un vassoio dal contenuto ignoto, dato che era coperto con un telo. Hanno ballato per creare un po’ di suspense e poi hanno scoperto tutto, lasciando tutti a bocca aperta.

A quel punto Luca ha letto il comunicato del GF: “Oggi, anche nella casa del Grande Fratello si festeggia il giorno del ringraziamento! Siete pronti a mangiare tacchino ripieno e a ‘dire grazie’ nella più classica delle tradizioni americane? Happy Thanksgiving”. Infatti, sul vassoio c’era un bel tacchino pronto ad essere consumato dai gieffini. E Tommaso lo ha chiamato Clayton per scherzare con l’ex gieffino.

INQUADRARE LA CARCASSA DI QUEL TACCHINO RIMARRÀ NELLA STORIA DEL GRANDE FRATELLO…COMPLIMENTI AGLI AUTORI E ALLA REGIA.#grandefratelllo @GrandeFratello pic.twitter.com/LGTFkRjRrA — Roberto Buongiorno (@SpekRoberto) November 28, 2024

Il giorno del ringraziamento è una delle feste più importanti degli Stati Uniti ed è festeggiata ogni quarto giovedì di novembre sin dal 1863, quando l’allora presidente Abraham Lincoln fece diventare questa ricorrenza una festività nazionale. E anche nella casa più spiata d’Italia hanno festeggiato a dovere questo giorno.